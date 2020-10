Pääministeri Marin haluaa Tervahaudalta kirjallisen selvityksen THL:n kannasta maskisuositukseen – "Onko hallitukselle esitelty asia virheellisesti?"

Pääministeri Sanna Marin pyytää THL:n pääjohtajalta selvitystä THL:n kannasta maskisuositukseen. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on pyytänyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n pääjohtajalta Markku Tervahaudalta kirjallisen selvityksen THL:n keväisestä kannasta maskisuositukseen.

Marinin mukaan nyt pitää selvittää, onko hallitukselle annettu oikeaa vai virheellistä tietoa.

Marinin mukaan on kohtuullista, että asiasta heränneisiin kysymyksiin saadaan suorat vastaukset. Hänen mielestään on kohtuutonta vihjata, että THL:llä on ollut asiasta eri kanta kuin mikä hallitukselle on esitelty.

Marin kirjoitti eilen asiasta Twitteriin:

"Käsitykseni on, että THL on asiantuntijaorganisaatio ja THL:n näkemyksen maskisuosituksesta ovat muodostaneet asiasta vastaavat asiantuntijat ja virkamiehet. Tämä kanta on hallitukselle esitelty THL:n kantana. Onko hallitukselle esitelty asia virheellisesti?"