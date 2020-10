THL: Suomessa yksi uusi koronavirukseen liittyvä kuolemantapaus

Sairaalassa olevien määrä on kasvanut keskiviikosta kahdeksalla potilaalla 56 potilaaseen.

Uusia koronavirustartuntoja on 189 ja ainakin 36 eri kunnassa, THL kertoo. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Suomessa on raportoitu yhdestä uudesta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liitetystä kuolemantapauksesta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Yhteensä tautiin liitettyjä kuolemia on Suomessa raportoitu 351.

THL:n mukaan sairaalahoidossa on nyt 56 ihmistä. Sairaalassa olevien määrä on kasvanut keskiviikosta kahdeksalla potilaalla.

Sairaalassa olevista tehohoidossa on kuusi ihmistä. Tehohoidossa on kaksi ihmistä vähemmän kuin keskiviikkona.

Aiemmin päivällä kerrotiin, että Suomessa on raportoitu 189 uutta koronavirustartuntaa. Kahden viikon aikana on raportoitu 2 889 tartuntaa, mikä on 1 503 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Uusia koronavirustartuntoja on raportoitu ainakin 36 eri kunnassa. Kuntien tarkkaa määrää ei ole tiedossa, sillä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ei kerro tarkkoja tietoja kunnista, joissa tartuntojen määrä epidemian alusta alkaen on yhteensä alle viisi.

Yhteensä koronavirustartuntoja on raportoitu tähän mennessä 13 133.