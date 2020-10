Jyväskyläläinen Petri Salminen nousi Suomen Yrittäjien johtoon – varapuheenjohtajat tulevat Vimpelistä ja Kiskosta

TERO TAKALO-ESKOLA

Suomen Yrittäjien liittokokous valitsi lauantaina järjestölle uuden johdon. Puheenjohtajaksi nousi yritysjohdon konsultointiyritystä vetävä Petri Salminen.

Suomen Yrittäjien liittokokous valitsi lauantaina järjestölle uuden johdon. Puheenjohtajaksi nousi yritysjohdon konsultointiyritystä vetävä Petri Salminen, 39, Jyväskylästä. Salminen sai puheenjohtajavaalin toisella kierroksella 973 ääntä.

"Nyt lähdetään rakentamaan uudenlaisen hallintomallin mukaista järjestöä. Tätä rakennetaan yhdessä. Järjestön pitää muuttua mutta samalla kunnioittaa sitä äärettömän vahvaa pohjaa, joka on vuosien saatossa pystytty rakentamaan, Salminen sanoo Suomen Yrittäjien tiedotteessa.

Salminen on mukana yritysjohdon konsultointiyritys Salminen & Tikassa ja konepaja AJ-Toolsissa. Hän oli aiemmin Yrittäjien varapuheenjohtaja.

Toiseksi puheenjohtajavaalissa pääsi eteläsavolainen Nina Rasola toisen kierroksen 867 äänellä. Vaalissa oli mukana myös Antti Rantalainen Uudeltamaalta.

Varapuheenjohtajiksi liittokokous valitsi Anne Niemen Vimpelistä ja Jyrki Hakkaraisen Salon Kiskosta.

Niemellä on Idanne-vaateyritys sekä yritystoimintaa metalliteollisuuden ja pääomasijoituksen parissa. Hakkaraisella on lakiasiaintoimisto Kiskon Laki. Hän on yksinyrittäjä.

Liittokokous valitsi valtuuston puheenjohtajaksi seinäjokelaisen Jyrki Mäkysen. Hänellä on sisustusalan yritys Oy HM Profiili Ab. Mäkynen oli edelliset kuusi vuotta Suomen Yrittäjien hallituksen puheenjohtaja. Hän oli ainoa ehdokas valtuuston puheenjohtajaksi.

Valtuuston varapuheenjohtajaksi liittokokous valitsi helsinkiläisen Mari Laaksosen. Hänen yrityksensä on CleanMarin Oy. Kaikkien valittujen kausi kestää kaksi vuotta ja alkaa heti.