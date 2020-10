THL: Uusia koronatartuntoja raportoitu 294, tunnistamattomia tapauksia ei todennäköisesti ole paljon

Suurin ilmaantuvuusluku on Vaasan sairaanhoitopiirin 326,8 ja pienin on Kainuun nolla tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden.

Uusia koronavirustartuntoja on raportoitu lähes 300. Lehtikuva / Heikki Saukkomaa

Suomessa on raportoitu 294 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 2 920 tartuntaa, mikä on 1 186 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Silloin raportoitiin 1 734 koronavirustartuntaa.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku on THL:n mukaan viimeisten kahden viikon ajalta 49,2 tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden. Suurin ilmaantuvuusluku on Vaasan sairaanhoitopiirin 326,8 ja pienin on Kainuun nolla tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden.

Suomessa on todettu yhteensä 13 849 koronavirustartuntaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Taneli Puumalainen kerto jo aiemmin tänään tiedotustilaisuudessa, että uusia tartuntoja on tänään raportoitu 294.

Lukuun sisältyy tartuntoja viimeisen viikon ajalta. Alueellisesti lukuun sisältyy eniten tartuntoja Vaasan, Keski-Suomen ja pääkaupunkiseudun alueilta.

Koko maan tasolla ilmaantuvuus viimeisten kahden viikon ajalta on 50 tapausta 100 000:ta asukasta kohden.

Positiivisten näytteiden osuus kaikista koronatesteistä on Puumalaisen mukaan kääntynyt hieman laskusuuntaan.

"Tämä kertoo siitä, että testauskapasiteetti on tällä hetkellä tilanteeseen nähden riittävä", Puumalainen kertoo.

Luku kertoo myös, että todennäköisesti suurta määrää tunnistamattomia koronatapauksia ei tällä hetkellä ole, Puumalainen sanoo.

Helsingin Huopalahdessa sijaitsevassa hoivakodissa kolme koronavirustartunnan saanutta asukasta on kuollut taudin seurauksena, kertoi Yle tiistaina. Yhteensä tartuntoja on lokakuussa todettu viidellä asukkaalla.

Ylen tietojen mukaan paikka on Esperi Caren hoivakoti Tilkka. Yle kertoo, että tartuntoja oli hoivakodissa kahdessa yksikössä ja että virus tuli hoivakotiin oireettoman työntekijän mukana. Yhteensä altistuneita asukkaita oli 20. Työntekijöistä viisi sai tartunnan.

Esperi Caren laatujohtaja Eeva Ketola vahvisti Ylelle, että Tilkassa on todettu tartunta, mutta hän ei yksityisyyden suojan vuoksi vahvista tapausten määrää, kuolemia tai viruksen leviämistapaa.

Myös Helsingin kaupungin arviointitoiminnan johtaja Tuulikki Siltari vahvisti Ylelle, että yhdessä yksityisessä hoivakodissa on todettu koronatartuntoja. Siltari sanoo, että asukkaat on suojattu hoivakodissa asianmukaisesti.

Vantaa on edelleen koronavirusepidemian kiihtymisvaiheessa, ei leviämisvaiheessa, kaupunki tarkentaa aiempaa lausuntoaan Twitterissä.

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen sanoi aiemmin päivällä tiedotustilaisuudessa, että kaupunki on leviämisvaiheessa. Asiasta kerrottiin myös kaupungin tiedotteessa.

"Tilastollisesti Uusimaa ja Vantaa siis täyttävät osan leviämisvaiheen kriteereistä, mutta ne on luokiteltu kuitenkin kiihtymisvaiheeseen", Vantaan kaupungin tviitissä kerrotaan.

Tartuntojen ilmaantuvuusluku kaupungissa on viimeisten 14 vuorokauden ajalta 86,4 tapausta 100 000:ta asukasta kohden.

Vajaan kahden viikon sisällä tauti ei Viljasen mukaan ole enää kiihtynyt Vantaalla eikä pääkaupunkiseudulla, ja kuun alussa päätetyt rajoitustoimet ovat selvästi alkaneet tehota.

Korona ei tällä hetkellä tule ulkomailta, vaan epidemia on selvästi kotoperäinen, Viljanen sanoi.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla on elokuun alun jälkeen tehty noin 11 000 koronatestiä, joista positiivisia on ollut 106 eli noin 0,9 prosenttia. Paljon julkisuutta saaneet koronakoirat ovat haistelleet lähes 1 800 matkustajan koronanäytteet, joista positiivisia on ollut 11.