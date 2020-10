Turun Pansiontien tulipalosta leviää myrkyllistä savua – lähialueen asukkaita neuvotaan sulkemaan ikkunat ja ilmanvaihto

LEHTIKUVA / RONI LEHTI

Teollisuuskiinteistö palaa Turussa Pansiontiellä. Alueelle on annettu vaaratiedote.

Turussa Pansiontien teollisuuskiinteistön palosta leviää runsaasti myrkyllistä savua. Lähialueen asukkaita neuvotaan pitämään ikkunat ja ilmanvaihto kiinni.

Asiasta kertoo Twitterissä pelastusjohtaja Mika Viljanen Varsinais-Suomen pelastuslaitoksesta.

Viljanen esittää myös toivomuksen, että palomiehet saisivat työrauhan.

"Täällä on erittäin paljon ihmisiä autolla liikenteessä ja tukkii meidän reittejämme. Meillä on tässä työtä ihan riittävästi ja yksiköitä kiinni. Toivotaan, että kaikki ymmärtävät antaa meille työrauhan", Viljanen sanoo Twitterissä.

Kyse on Pansiontiellä olevasta noin 6 000 neliön teollisuus- ja tuotantohallista, josta on tulessa noin kaksi kolmasosaa. Hallissa on Viljasen mukaan autokorjaamotoimintaa ja rengasvarasto.

"Palosta aiheutuu renkaiden ja muiden öljytuotteiden takia erittäin runsaasti savua, joka on myrkyllistä", Viljanen sanoo Twitterissä.

Hän arvelee, että pelastuslaitoksen työ paikalla kestää vielä useita tunteja, jopa huomispäivään saakka.

Pelastuslaitos sai ilmoituksen Pansiontien suuresta palosta hieman ennen kello kahta.

Lounais-Suomen poliisi kirjoittaa Twitterissä, että poliisi ohjaa liikennettä ja runsas savu ja sammutustyöt aiheuttavat häiriöitä liikenteelle. Palon takia poliisi on sulkenut liikenteeltä Pansiontien, Juhana Herttuan Puistokadun ja Nosturinkadun.

Poliisin mukaan hätäkeskukseen tulee ilmoituksia siitä, että yleisöä kertyy vaarallisen lähelle palopaikkaa. Poliisi pyytääkin ihmisiä poistumaan alueelta.

"Ylimääräiset paikalle ajaneet autoilijat, poistukaa paikalta. Palo on edelleen vaarassa levitä", poliisi kirjoittaa Twitterissä.