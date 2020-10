Lue uusin koronakatsaus: Suomen epidemiatilanteessa näkyy pientä positiivista valoa

Koronavirustartunnoista 40 prosenttia tapahtuu tällä hetkellä kotona. Leviämistä on vaikea estää, varsinkin, jos perheessä on pieniä lapsia.

Jarno Mela

Kuvassa on koronaviruksen hiljentämä Helsinki-Vantaan lentoasema huhtikuussa. Muuhun Eurooppaan verrattuna Suomen koronavirustilanne on verrattain hyvä.

Suomen koronavirustilanteessa näkyy pientä positiivista valoa. Tämä selvisi Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tänään pitämästä koronaviruskatsauksesta.

Positiivisten näytteiden osuus on kääntynyt laskuun ja ilmaantuvuuskehitys on rauhoittunut viimeisen kahden viikon aikana, STM:n strategiajohtaja Liisa Voipio-Pulkki kertoo.

STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila arvioi, että laaja etätyösuositus on yksi osasyy hieman parantuneeseen korontilanteeseen.

Lyhyen ajan kehityksestä ei kuitenkaan voi vetää kovin varmoja johtopäätöksiä. Voipio-Pulkki kehottaa odottamaan vielä viikon, missä mennään.

"Alueellisesti ripeät toimenpiteet ovat osoittautuneet tehokkaiksi epidemian hillitsemisessä", hän kiittelee.

Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä on tapahtunut viime aikoina muutamia joukkoaltistumisia. Voipio-Pulkin mukaan on olemassa pieni pelko siitä, että tartunnat siirtyvät vanhempiin ikäluokkiin.

Yleisesti ottaen ikäihmisiä on pystytty suojaamaan hyvin koronavirukselta syksyn aikana. Valtioneuvosto suosittelee yhä, että yli 70-vuotiaat välttävät sosiaalisia kontakteja, mikä ei tarkoita kotiin linnoittautumista.

STM:n kansliapäällikön Kirsi Varhilan mukaan ikäihmiset voivat käydä päiväkävelyllä ja hoitaa arkisia askareitaan.

"On tärkeää, että perhetapaamisissa muistettaisiin pitää myös etäisyyttä ja huolehtia hygieniasta. Se herkästi unohtuu, kun kysymyksessä on tuttu ja läheinen ihminen", THL:n projektipäällikkö Anna Katz korostaa.

Muuhun Eurooppaan verrattuna Suomen koronavirustilanne on verrattain hyvä. Epidemia on kiihtynyt syys–lokakuun aikana esimerkiksi Ranskassa, Espanjassa, Belgiassa ja Tšekissä ja Sloveniassa.

Koronaviruksen aiheuttamia kuolemia on raportoitu 350 Suomessa, 65 on sairaalahoidossa ja 7 tehohoidossa. THL:n Anna Kantzin mukaan 200 päivittäistä tartuntaa näyttää olevan uusi normaali.

Viikkotasolla tapausmäärien kasvu on hiukan loiventunut. Alle viisi prosenttia tartunnoista tulee tällä hetkellä ulkomailta. Lähes 50 prosenttia koronavirustartunnoista on havaittu alle 30-vuotiailla.

Pahin tilanne Suomessa on nyt Vaasan sairaanhoitopiirissä, jossa korona on leviämisvaiheessa. Kuusi sairaanhoitopiiriä on kiihtymisvaiheessa: HUS, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Kanta-Häme, Etelä-Pohjanmaa ja Ahvenanmaa.

Tartunnoista 40 prosenttia tapahtuu tällä hetkellä kotona. Kantz myöntää, että leviämistä on vaikea estää, varsinkin, jos perheessä on pieniä lapsia.

Ensisijaista on, että tartuntoja ei päästettäisi kotiin asti. Käytännön keinoja kotona ovat pintojen perusteellinen siivoaminen ja sairastuneen oleskelu toisessa huoneessa, hän luettelee.

Työpaikoilla, oppilaitoksissa ja kouluissa ilmenee yhä aika paljon tartuntoja. Koulujen joukkoaltistumiset onneksi harvoin johtaa isoihin tartuntamääriin. Myös yksityiset juhlat, illanvietot ja harrastukset korostuvat edelleen tartunnoissa.