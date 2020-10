Suomessa 184 uutta koronatartuntaa

Koronavirustartuntojen määrä on noussut merkittävästi edellisen kuukauden kuluessa, mutta määrän nousu näyttää loiventuneen viimeisimmän viikon aikana

THL ja STM pitivät torstaina katsauksen koronatilanteesta. LEHTIKUVA / Emmi Korhonen

Suomessa on raportoitu 184 uutta koronavirustartuntaa, kertoo terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahdessa viikossa on raportoitu 2 910 tartuntaa, mikä on 944 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Positiivisten näytteiden osuus kaikista testatuista näytteistä on laskenut valtakunnallisesti edelliseen viikkoon verrattuna, kertoo THL.

Koronavirustartuntojen määrä on noussut merkittävästi edellisen kuukauden kuluessa, mutta määrän nousu näyttää loiventuneen viimeisimmän viikon aikana, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Positiivisten näytteiden osuus testatuista näytteistä on 1,4 prosenttia.

Koronatilannetta avattiin tänään THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) viikoittaisessa koronatilannekatsauksessa.

Arvioitu tartuttavuusluku on THL:n mukaan tällä hetkellä 1,30–1,45. Edellä mainittu niin sanottu r-luku on pysynyt aika lailla samoilla paikkeilla kuin aiemmin, kertoo THL:n projektipäällikkö Anna Katz koronatilannekatsauksessa.

Vaikka syksyn piikki näyttää huomattavasti korkeammalta kuin kevään, se ei kerro ihan täyttä kuvaa, kertoo Katz. Syynä tähän on se, ettei keväällä kaikkia tapauksia saatu tietoon, sillä niitä ei voitu diagnosoida testauskapasiteetin rajallisuuden vuoksi.

Tartunnan lähde on jäänyt valtakunnan tasolla epäselväksi noin puolessa tartunnoista. Tartunnoista kolmannes todettiin jo karanteenissa olevilla henkilöillä.

Epidemiatilanne on jaettu kolmelle tasolle, joita ovat perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe.

Koronaepidemian kiihtymisvaiheessa ovat Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaan maakunta, kertoo THL.

Tällä hetkellä vakavimmassa epidemiatilanteessa eli leviämisvaiheessa on vain Vaasan sairaanhoitopiiri.

Muissa sairaanhoitopiireissä ollaan aiemmin mainitulla perustasolla. Näillä alueilla tilanne on THL:n mukaan melko rauhallinen.