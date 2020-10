60 prosenttia suomalaisista haluaisi muuttaa pois asutuskeskuksista – ihannekoti on omakotitalo maaseudulla

Jaana Kankaanpää

Suomalaisista 60 prosenttia haikailee tällä hetkellä nykyistä asuinpaikkaansa kauemmas keskustasta ja asutuskeskuksista. Jos he muuttaisivat nyt, he muuttaisivat poispäin asutuskeskuksesta.

Tiedot selviävät Oikotien lokakuussa Tori.fi:ssä tekemästä kyselytutkimuksesta

Joka toinen suomalainen uskoo muuttoliikkeen kääntyvän koronapandemian vuoksi poispäin keskusta-alueista. Uskomuksen toteutuminen tarkoittaisi kaupungistumiskehitykselle ainakin hetkellistä hyytymistä.

"Se on todella suuri osa kansasta, kun kaupungistuminen kuitenkin on vuosikausia jatkunut megatrendi sekä globaalisti että täällä", Oikotien asuntojohtaja Anna Leinonen sanoo tiedotteessa.

Koronakriisi ei ole hyydyttänyt kotimaisia asuntomarkkinoita. Päinvastoin. Omistusasuntojen menekki on nyt suurta koko maassa. Ongelmana on tarjonnan vähäisyys.

Vain 18 prosenttia on valmis myymään omistusasuntonsa. Tilastokeskuksen tänä vuonna päivittämässä tilastossa vuoden 2018 lopussa suomalaisista 56 prosenttia asui nimissään olevassa omistusasunnossa.

Leinosen mukaan moni asunnonomistaja on väärän luulon vuoksi vaarassa ohittaa erinomaiset myyjän markkinat. Mielikuvien ja todellisuuden epäsuhdan vuoksi menekki ja tarjonta eivät kohtaa.

Melkein kolmasosa suomalaisista on nimittäin kiinnostunut vaihtamaan kotia. Heistä yli 20 prosenttia etsii tai jopa tavoittelee jo uutta kotia.

Kysyttäessä tämänhetkistä ihannekotia, eniten suosiota suomalaisilta saa omakotitalo maaseudulla. Niin vastaa miltei viidennes.

Toiseksi ihailluin asumismuoto on omistusasunto laitakaupungilla. Se on suosikki 17 prosentille. Omistusasunto kaupungin keskustassa on kolmanneksi suosituin, niin näkee 13 prosenttia väestöstä.

"30 prosentille suomalaisista tämänhetkinen ihannekoti sijaitsisi maaseudulla. Lisäksi kahdeksan prosenttia sanoo ihanteen olevan kirkonkylällä. Eli yli joka kolmannen ihannekoti sijaitsisi maaseutumaisessa miljöössä", Leinonen kertoo.

73 prosenttia suomalaisista haluaa omistusasunnon ja loput vuokra-asunnon. 12 prosentilla vastaajista muuttohalua on alkanut kerääntyä pandemian takia. He ovat ryhtyneet miettimään ihmiskontaktien vähentämistä. Tällöin katse suuntautunee poispäin asutuskeskuksista.

"70 prosenttia arvostaa omaa pihaa nyt enemmän kuin ennen koronapandemiaa. Omaa saunaa lähes joka toinen enemmän nyt. Erillistä työhuonetta miltei joka kolmas. Näin koronan vaikutukset näkyvät asumistrendeissä, Leinonen sanoo tiedotteessa.

Kyselytutkimukseen vastasi 1 869 vastaajaa. Vastaajista 61 prosenttia oli naisia, 36 prosenttia miehiä. Loput olivat muunsukupuolisia tai eivät halunneet määritellä.

