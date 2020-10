IFK Mariehamnin uudet tartunnat saivat puhelimen tuuttaamaan varattua

LEHTIKUVA / Markku Ulander

Miesten jalkapalloliigassa pelaava IFK Mariehamn kertoi perjantaina verkkosivuillaan neljästä uudesta koronavirustartunnasta. Seuran mukaan pelaajien oireet ovat lieviä.

IFK Mariehamn kertoi ensimmäisestä tartunnastaan jo tiistaina ja joutui karanteeniin 27. lokakuuta saakka. Torstai-illan kotiottelu HJK:ta vastaan piti siirtää pelattavaksi 29. lokakuuta. Samalla liiga siirsi runkosarjan päätöskierroksen pelattavaksi 1. marraskuuta.

Runkosarjan jälkeen joukkueet pitäisi jakaa mestaruussarjaan ja haastajasarjaan, mutta vielä on epäselvää, pystytäänkö näitä pelaamaan. Kauden päättäminen runkosarjaan sopisi erityisesti HJK:lle, joka on kärjessä 44 pisteellä. Sillä on jäljellä kaksi ottelua. KuPS on kolmen pisteen päässä, mutta sillä on jäljellä vain yksi ottelu.

Mestaruussarjassa KuPSilla olisi tilaisuus porhaltaa HJK:n ohi, mutta pelkän runkosarjan puitteissa tämä on lähes mahdotonta. Tasapisteissä joukkueiden järjestys ratkaistaisiin maalierolla, joka HJK:lla on selkeästi kuopiolaisia parempi.

STT ei tavoittanut liigan ja IFK Mariehamnin edustajia kommentoimaan uusia tartuntoja ja niiden mahdollista vaikutusta loppukauden sarjaohjelmaan.

Liiga tiedotti myöhemmin perjantaina, että 25. lokakuuta pelattavaksi merkitty TPS–SJK pitää siirtää uuteen ajankohtaan. SJK kohtasi viime sunnuntaina vieraskentällä IFK Mariehamnin ja joutui maarianhaminalaisten tartuntojen vuoksi karanteeniin.

Liiga kertoi, että se ilmoittaa TPS–SJK-ottelun uuden ajankohdan mahdollisimman pian. TPS on sarjassa karsijan paikalla, mutta voisi haastajasarjassa säilyttää sarjapaikkansa joutumatta karsintoihin. SJK on kahdeksantena, mutta voisi nousta vielä mukaan mestaruussarjaan ja taistella siellä paikasta europeleihin.