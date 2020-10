Jos hiki lentää ja laulu raikaa, harrastus voi olla riskialtis – Saarikko kuitenkin uskoo alueiden tekevän arkijärkisiä ratkaisuja

Laaja etätyösuositus on voimassa koko maassa. Epidemian kiihtymisvaiheessa korkeakoulujen toivotaan harkitsevan vakavasti siirtymistä etäopetukseen. Leviämisvaiheessa tätä suositellaan myös lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille.

Johannes Tervo

OKM ja THL kannustavat lajiliittoja, Olympiakomiteaa sekä kulttuuri- ja nuorisoalan järjestöjä tekemään tarkennettuja ohjeistuksia siitä, miten harrastustoiminnan turvallisuutta voidaan lisätä.

Opetus- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) uskoo, että alueilla pystytään tekemään arkijärkisiä ratkaisuita siitä, miten aikuisten sisätiloissa harrastettavaa ryhmäliikuntaa rajoitetaan.

Hallitus antoi perjantaina periaatepäätöksen suosituksesta aikuisten harrastuksista. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) täydensivät suositusta omalla ohjeellaan.

Saarikko sanoo, ettei periaatepäätös tai ohjeistus sisällä yksittäisten lajien luetteloa, vaan toteaa tutkimustulosten nojalla, mitkä ovat riskialttiita tilanteita.

"Lajit, joissa ollaan tiiviissä kontaktissa ja joissa ei pystytä pitämään turvavälejä ja joissa niin sanotusti hiki lentää ja ollaan joukkueen kanssa tekemisissä, ovat riskialttiimpia", Saarikko sanoi.

Lopullisen päätöksen harrastustoiminnan rajoittamisesta tekevät alueelliset viranomaiset. Myös lajiliittojen toivotaan antavan ohjeita.

Hallitus antoi jo viime viikolla ohjeistuksen alueille siitä, miten aikuisten harrastustoimintaa suositellaan epidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla rajoittamaan. Periaatepäätös ei tuonut tähän uutta.

Hallitus suositti, että kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla keskeytettäisiin ryhmäharrastustoiminta sisätiloissa sellaisten tilanteiden osalta, joissa on korkea tartuntariski.

Suositus herätti paljon hämmennystä – saako epidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla pelata joukkueessa sählyä? Miten käy kuorolaulun?

OKM:n ja THL:n suosituksessa sanotaan, että tautiriski on suurentunut erityisesti sisätiloissa harjoitettavissa joukkue- ja kontaktilajeissa, joissa kontaktitilanteiden välttäminen on vaikeaa. Myös kuorolauluun on liittynyt tutkimusten mukaan suurentunut tartuntariski.

Mitään yksittäisiä lajeja ei listata, sillä harrastustoiminnan aiheuttamaan tartuntariskiin vaikuttavia seikkoja ovat lajien lisäksi muun muassa osallistujien määrä, harrastustilan koko ja ilmastointi sekä harjoitettavan toiminnan laatu.

"Perusperiaatteena on, että tartuntariski kasvaa, jos ei ole mahdollista säilyttää riittäviä turvaetäisyyksiä vähintään kahta metriä henkilöiden välillä jatkuvasti, maskia ei voida käyttää ja harrastukseen liittyy hengästymistä tai voimakasta äänenkäyttöä", ohjeistuksessa sanotaan.

OKM ja THL heittävät palloa myös järjestöjen suuntaan. OKM ja THL kannustavat lajiliittoja, Olympiakomiteaa sekä kulttuuri- ja nuorisoalan järjestöjä tekemään tarkennettuja ohjeistuksia siitä, miten harrastustoiminnan turvallisuutta voidaan lisätä.

Lisäksi periaatepäätöksessä suositellaan, että julkisen sektorin työntekijät olisivat etätöissä mahdollisimman laajasti, jos se vain on mahdollista. Etätyötä suositellaan myös yksityisille työnantajille.

Valtakunnallinen etätyösuositus on voimassa toistaiseksi, ja ministeriöt arvioivat sitä vuoden loppuun mennessä.

Lisäksi suositellaan, että epidemian kiihtymisvaiheessa korkeakoulut harkitsevat vakavasti siirtymistä etäopetukseen. Leviämisvaiheessa tätä suositellaan myös lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille.

Tällä hetkellä aluehallintovirastot ovat asettaneet kaikkien yli 50 henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen edellytykseksi sen, että osallistujien turvallisuus varmistetaan noudattamalla opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamaa ohjetta. Osalla alueista raja on yli 20 hengen tapahtumissa.