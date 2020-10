Jalkapallon liigakausi päättyy runkosarjaan, HJK:n mestaruus käytännössä varma

Veikkausliigan päätöskierros on merkitty pelattavaksi ensi keskiviikkona. LEHTIKUVA / Hannu Rainamo

Jalkapalloliigan tämä kausi päättyy runkosarjaan. Palloliiton hallitukselle tehty esitys sarjan jatkamisesta marraskuun loppuun vedetään pois, ja runkosarjan tulokset jäävät sarjan lopullisiksi tuloksiksi.

HJK on käytännössä varma Suomen mestari, sillä helsinkiläisjoukkueella on pelaamatta kaksi ottelua, kun taas kolme pistettä HJK:n takana olevalla KuPS:lla on pelaamatta enää yksi ottelu. HJK:n maaliero on 47–16 ja KuPS:n 37–23.

Syynä kauden päättymiseen on koronapandemian aiheuttama epävarmuus. Liiga sai eilisiltana tiedon, että neljä Rovaniemen Palloseuran pelaajaa on altistunut ja he joutuvat karanteeniin.

"Keskiviikkona saadun tiedon mukaan RoPS:n Veikkausliigajoukkueessa 4 pelaajaa ja akatemiajoukkue RFA:ssa 11 pelaajaa on asetettu karanteeniin. Karanteeni perustuu Ounasvaaran lukiossa viime viikolla tapahtuneeseen joukkoaltistumiseen", sarjasta putoava RoPS kertoi tänään.

Tämä oikeuttaisi seuran siirtämään ottelun pelattavaksi karanteenin jälkeen. Ottelun siirtyminen eteenpäin siirtäisi myös samanaikaisesti pelattavaa runkosarjan päätöskierrosta eteenpäin. Siirto tarkoittaisi, että loppusarjoja päästäisiin pelaamaan vasta 19. 11. Tämän vuoksi loppusarjoja ei ole mahdollista pelata loppuun 30. 11. mennessä.

"Jos ajattelee lähtökohtaa mistä aloitimme, kun tauti levisi ympäri maailmaa ja kaikki poksahti kiinni, jouduimme tekemään hyvin epävarmassa tilanteessa päätöksen, että alamme pelata. Alkuun selvittiin todella hienosti. Toki seurat ovat joutuneet jumppaamaan pelaajien ja katsojien kanssa, mutta syyskuun loppuun asti selvittiin todella hienosti. Nyt olemme joutuneet reagoimaan tilanteisiin, mutta silti saamme edelleen 22 pelin sarjan. Tiettyyn pisteeseen asti onnistuimme hyvin ja voimme olla siitä ylpeitä", liigan toimitusjohtaja Timo Marjamaa sanoi.

Millainen on liigan ja liigaseurojen tilanne kauden päättyessä?

"Hankala, seurat eivät ole irrallaan yhteiskunnasta. Tästä kaudesta on selvitty, mutta kun tilanne pitkittyy ja jos talous sakkaa totaalisesti maailmalla ja Suomessa, se vaikuttaa meihinkin."