THL: Suomessa raportoitu 344 uutta koronatartuntaa – kahdessa viikossa 112 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana

Koronavirustartuntojen ilmaantuvuusluku on laskenut hieman. Lehtikuva / Heikki Saukkomaa

Suomessa on raportoitu 344 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 2 777 tartuntaa, mikä on 112 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Silloin raportoitiin 2 889 tartuntaa.

Koronavirustartuntojen ilmaantuvuusluku Suomessa viimeisten kahden viikon ajalta on 45,2 tapausta sataatuhatta asukasta kohden. Ilmaantuvuusluku on laskenut hieman, sillä edellisten kahden viikon aikana se oli 52,9 tapausta sataatuhatta asukasta kohden.

Viimeisten kahden viikon ajalta korkein ilmaantuvuusluku on edelleen Vaasan sairaanhoitopiirin 107,8 ja matalin on Pohjois-Karjalan 4,3 tapausta. Sekä Vaasan että Pohjois-Karjalan ilmaantuvuusluvut ovat laskeneet huomattavasti edellisten kahden viikon takaisista luvuista. Vaasan ilmaantuvuusluku oli silloin 391,62 ja Pohjois-Karjalan 27,48 koronatartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden.

Yhteensä koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa nyt 15 910.

Sairaanhoitopiirit kertovat koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvien kuolemantapausten ja sairaala- sekä tehohoidossa olevien potilaiden määrät myöhemmin tänään.