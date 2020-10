Kotimaa

THL: Suomessa raportoitu neljä uutta koronakuolemaa – sairaalahoidossa 58 ihmistä Kotimaa STT Sairaalahoidossa on 58 ihmistä, mikä on seitsemän vähemmän kuin keskiviikkona. Tehohoidossa on 10 ihmistä, heidän määränsä on pysynyt samana kuin keskiviikkona.

Koronavirustartuntojen ilmaantuvuusluku on laskenut hieman. Lehtikuva / Heikki Saukkomaa

Suomessa on raportoitu neljä uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemantapausta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Sairaalahoidossa on 58 ihmistä, mikä on seitsemän vähemmän kuin keskiviikkona. Tehohoidossa on 10 ihmistä, heidän määränsä on pysynyt samana kuin keskiviikkona. Yhteensä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemantapauksia on nyt 358. Aiheet Terveyden ja hyvinvoinnin laitos koronavirus