Eduskuntatalon pylväisiin kiivenneille mielenosoittajille sakot – kansalaistottelemattomuus ei poista lainvastaisen teon rangaistavuutta

Mielenosoitus tapahtui viime vuoden maaliskuussa. LEHTIKUVA / Vesa Moilanen

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi maanantaina sakkoihin kahdeksan ympäristöaktivistia, jotka kiipesivät Eduskuntatalon pylväisiin. Mielenosoitus tapahtui viime vuoden maaliskuussa.

Tuomio tuli julkisrauhan rikkomisesta.

Ympäristöjärjestö Greenpeacen mukaan mielenosoituksella vaadittiin päättäjiltä tekoja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.

Teko on ollut selkeän suunnitelmallinen, ja vastaajien nimenomaisena tarkoituksena on ollut saada teollaan huomiota. (...) Siitä on aiheutunut vähäistä suurempaa haittaa eduskunnalle, arvioi käräjäoikeus.

Oikeus langetti kaikille kahdeksalle tuomitulle 30 päiväsakkoa. Koska päiväsakko mitoitetaan tulojen mukaan, maksettavat summat vaihtelevat 180 euron ja 1 260 euron välillä. Syyttäjä vaati vähintään 40 päiväsakon suuruisia rangaistuksia.

Mielenosoittajat käyttivät nousussa apunaan tikapuita, köysiä ja valjaita sekä kiinnittivät pylväisiin julistelakanan. He jäivät pylväisiin muutamiksi tunneiksi eivätkä tulleet alas poliisin käskyistä huolimatta.

Vastaajien syyksi luettu Eduskuntatalon pylväisiin kiipeäminen, kiinnittäytyminen ja sinne jääminen on lainkohdan tarkoittamaa tunkeutumista rakennukseen, katsoo käräjäoikeus.

Käräjäoikeus tuomitsi mielenilmauksessa käytetyt Föreningen Greenpeace Norden -järjestön viestintä- ja kiipeilyvälineet rikoksentekovälineinä menetettäviksi valtiolle.

Poliisi kertoi tapahtuneen jälkeen, että sille oli ilmoitettu Helsingin Rautatientorilta lähtevästä mielenosoituksesta, mutta Eduskuntataloa ei ollut ilmoitettu määränpääksi. Kaikkiaan mielenosoitusmarssiin osallistui poliisin arvion mukaan noin 250 ihmistä.

Osa tuomituista on kansallisuudeltaan suomalaisia, osa taas oli saapunut mielenosoitukseen muualta Euroopasta. Useimmat heistä eivät tulleet paikalle käräjäoikeuden suulliseen pääkäsittelyyn, vaan heitä edusti asiamies.

Tuomitut kiistivät syyllistyneensä rikokseen. Heidän mukaansa pylväisiin kiipeäminen ei ollut Eduskuntataloon tunkeutumista eikä siitä aiheutunut vähäistä suurempaa haittaa.

Oikeus toteaa, että mielenosoittajien toiminta ei vaurioittanut Eduskuntatalon rakenteita. Lisäksi Eduskuntatalo on varsin tyypillinen mielenosoituspaikka. Pylväisiin kiipeäminen haittasi käräjäoikeuden mukaan kuitenkin merkittävästi eduskunnan henkilöstön normaalia toimintaa.

Oikeudessa todistajana kuultu eduskunnan turvallisuusvalvoja kertoi, että Eduskuntatalon pääovet olivat olleet pois käytöstä mielenosoittajien toiminnan vuoksi. Eduskunnan henkilöstölle oli lähetetty tiedote, jossa suositeltiin, että pääovista ei saanut kulkea. Kielto oli kestänyt useita tunteja.

Greenpeace julkisti tuomion jälkeen tuoreeltaan kannanoton, jossa korostettiin mielenilmauksen väkivallattomuutta sekä sitä, että suomalaisten enemmistö kannattaa tiukempia toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Rauhanomainen kansalaistottelemattomuus on tärkeä osa avointa ja kestävää demokratiaa, jossa lait – etenkin ilmastonmuutoksen torjunnan osalta – laahaavat yhteiskunnan yleisesti hyväksyttyjen arvojen ja tieteen suositusten perässä”, kommentoi Greenpeacen maajohtaja Hanna Paulomäki tiedotteessa.

Käräjäoikeuden mukaan kansalaistottelemattomuus ei kuitenkaan poista lainvastaisen teon rangaistavuutta.

Kansalaistottelemattomuudella tarkoitetaan tyypillisesti lainvastaista toimintaa jonkin eettisesti hyväksyttävänä pidettävän arvon suojelemiseksi. Korkein oikeus on (...) lausunut, että niin sanottu kansalaistottelemattomuus ei ole sellainen peruste, joka poistaisi teon rangaistavuuden, todetaan tuomiossa.

Tuomiosta on mahdollista valittaa hovioikeuteen.