Suomessa 237 uutta koronavirustartuntaa – tartuntojen määrä laski, kun kahta kulunutta viikkoa verrataan niitä edeltäneisiin

LEHTIKUVA / Teemu Salonen

Suomessa on raportoitu tiistaina 237 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisen kahden viikon aikana Suomessa on vahvistettu yhteensä 27 88 tartuntaa, mikä on 132vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Silloin raportoitiin 2 920 tartuntaa.

THL kertoi maanantaina, että Suomessa on koronavirukseen liittyviä kuolemia 359. THL kertoo koronavirukseen liittyvistä kuolemista kolmesti viikossa – maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.