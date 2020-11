Suomessa 237 uutta koronavirustartuntaa – kahdessa viikossa 132 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana

Ruotsissa tilanne on hyvin vakava. Ohjeistusta tiukennetaan useilla alueilla. Ranska on siirtämässä potilaita Saksan puolelle hoitoon.

Yhteensä Suomessa on vahvistettu 16 637 koronavirustartuntaa. LEHTIKUVA / Teemu Salonen

Suomessa on raportoitu tiistaina 237 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisen kahden viikon aikana Suomessa on vahvistettu yhteensä 2 788 tartuntaa, mikä on 132 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Silloin raportoitiin 2 920 tartuntaa.

Yhteensä Suomessa on nyt vahvistettu 16 637 koronavirustartuntaa.

Isoista kaupungeista Helsingissä tartuntamäärät ovat kasvaneet maanantaihin verrattuna 32 uudella tapauksella. Yhteensä Helsingissä on nyt vahvistettu 5 261 tartuntaa. Naapurikaupunki Espoossa tartuntoja on nyt 1 850, joista 29 on uusia. Tampereella uusia tartuntoja on 20 ja yhteensä 442.

Koronaviruspandemian kanssa kovasti kamppailleessa Vaasassa on onnistuttu saamaan tartuntaluvut laskuun. Tiistaina uusia tartuntoja oli kaksi, ja yhteensä Vaasassa on tartuntoja todettu nyt 685.

THL kertoi maanantaina, että Suomessa on koronavirukseen liittyviä kuolemia 359. THL kertoo koronavirukseen liittyvistä kuolemista kolmesti viikossa – maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Euroopan koronavirustartuntojen määrä on noussut yli 11 miljoonan, ilmenee uutistoimisto AFP:n kokoamista luvuista. Kuolemia on kirjattu reilut 284 000.

AFP perustaa luvut virallisiin lähteisiin.

Lähes puolet Euroopan tartunnoista on neljästä maasta: Venäjältä, Ranskasta, Espanjasta ja Britanniasta. Venäjällä tartuntoja on kirjattu yli 1 670 000 ja Ranskassa lähes 1 470 000. Myös Espanjassa ja Britanniassa tartuntoja on yli miljoona.

Koko maailmassa tartuntoja on tilastoitu lähes 47 miljoonaa.

Ruotsissa on kirjattu 31 uutta kuolemantapausta koronavirustartuntoihin liittyen, kertoo maan kansanterveysviranomainen. Koko epidemian aikana kuolleiden määrä nousee näin ollen jo 5 969:ään.

Valtionepidemiologi Anders Tegnell totesi tartuntojen määrän kaksinkertaistuneen kahdessa viikossa ja tilanteen kehittyvän "monella eri tapaa väärään suuntaan".

Hallitus kertoi aiemmin ottavansa käyttöön tiukempia ohjeita koronatartuntojen hillitsemiseksi kolmella uudella alueella eli Hallandissa, Örebrossa ja Jönköpingissä. Pääministeri Stefan Löfven totesi lehdistötilaisuudessa iltapäivällä, että epidemiatilanne maassa on "hyvin vakava".

Ohjeistus merkitsee alueille sitä, että asukkaiden pitää välttää ruuhkaisia julkisia tiloja ja joukkoliikennettä. Lisäksi töitä pitäisi tehdä etänä, jos vain mahdollista.

Ruotsissa tulee lisäksi voimaan ravintoloita koskevia uusia suosituksia. Samassa pöydässä istuvien asiakkaiden määrä rajoitetaan jatkossa kahdeksaan ihmiseen.

Ranska suunnittelee siirtävänsä osan koronaviruspotilaista hoidettavaksi Pohjois-Ranskasta Saksaan. Sairaalaliitto FHF:n johtajan mukaan sairastumiset aiheuttavat joillakin alueilla valtavaa painetta, joten suunnitteilla on siirtää osa potilaista näiltä alueilta muualle Ranskaan ja Saksaan.

Ranskan hallitus puolestaan näyttää harkitsevan jälleen öistä ulkonaliikkumiskieltoa Pariisiin. Pariisin ja sen esikaupunkien koronavirustilanne on heikentynyt nopeasti ja sairaalat ovat täyttymässä.