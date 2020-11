Euroopan pörssit innostuivat Bidenin vaalimenestyksestä, Tokion Nikkei-indeksi kohosi korkeimmilleen 29 vuoteen

Tokion Nikkei 225 -indeksi päätyi korkeimmilleen 29 vuoteen. Lehtikuva/AFP

Euroopassa arvopaperikaupan viikko käynnistyi nousujohteisesti sen jälkeen, kun demokraattien Joe Bidenin kerrottiin viikonloppuna voittaneen Yhdysvaltain presidentinvaalit.

Varhain iltapäivällä Suomen aikaa Lontoon FTSE 100 -indeksi oli noin 1,4 prosentin kasvussa, Pariisissa CAC 40 -indeksi osoitti ylöspäin yli 1,6 prosentin kulmassa. Frankfurtissa DAX-indeksi oli lähes kaksi prosenttia koholla.

Myös Helsingin pörssin pääindeksi oli lihonut noin 1,6 prosenttia.

Nordean päästrategi Antti Saari kertoo tiedotteessa, että kaupankäynnin viikosta odotetaan myönteistä.

"Euroopan ja Yhdysvaltain futuurit viittaavat 1–2 prosentin nousuun", Saari toteaa.

"Koska Bidenin suunnitelmissa on sekä markkinoille myönteisiä että kielteisiä asioita ja kokonaisuus on lopulta melko neutraali, ei senaatin vaalien lopputuloksella ole osakemarkkinoiden näkökulmasta niin suurta väliä. Tärkeämpää on, että presidentinvaalit ratkesivat riittävän suurella kaulalla, jotta istuvan presidentin on hankala sitä haastaa", hän jatkaa.

Yhdysvaltain istuva presidentti Donald Trump ei ole tunnustanut tappiotaan vaaleissa.

Myös Aasiassa pörssit ottivat ilolla vastaan Yhdysvaltain vaalien tämänhetkisen tuloksen. Bidenin odotetaan tuovan lisää ennustettavuutta ja vakautta Yhdysvaltain ulko- ja kauppapolitiikkaan.

Esimerkiksi Tokion Nikkei 225 -indeksi päätyi korkeimmilleen 29 vuoteen, kun pörssin sulkeutuessa indeksi oli kohonnut yli kaksi prosenttia ja noin 24 840 pisteeseen.

Myös Shanghain Composite- ja Hongkongin Hang Seng-indeksit päätyivät kirkkaasti plussan puolelle.

---

Lähteenä myös AFP

Lue lisää: USA:n presidentinvaaleja seuraa osakemarkkinoilla neljän kuukauden epävarmuus