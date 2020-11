Viranomaisten tilastot osoittavat: Koronavirustartunta ei ole erityinen riski raskaana oleville – ehkä jopa lievempi kuin muilla

Heikki Saukkomaa

Suomessa on vahvistettu yhteensä jo yli 18 000 koronavirustartuntaa.

Koronaviruksen aiheuttama tauti on tilastojen perusteella lasta odottavilla naisilla ja ei-odottavilla hyvin samanlainen, kertoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) tiedotustilaisuudessa puhunut professori ja Naistenklinikan johtava ylilääkäri Seppo Heinonen.

"Jos jompaankumpaan suuntaan täytyy sanoa, odottavilla naisilla jopa vähän lievempi tauti", Heinonen sanoi.

Lievemmän taudinkuvan arvellaan johtuvan siitä, että naisen immuunivaste heikkenee odotusaikana. Näin voimakkaan immuunivasteen aiheuttama vakava koronatauti voisi olla hieman lievempi.

Heinosen mukaan äidin koronavirustartunnan vaikutukset sikiöön ovat vähäiset, eikä sikiö yleensä saa tartuntaa äidiltään.

"Meillä on hyvät mahdollisuudet estää synnytyksenkin aikana taudin leviäminen", Heinonen sanoi.

Husin alueella on koko pandemian aikana ollut sairaalahoidossa 14 raskaana olevaa tai synnyttäjää, joilla on ollut koronavirustartunta. Arvion mukaan Husin alueella on pandemian aikana ollut noin sata koronavirustartunnan saanutta raskaana olevaa naista.

Naistenklinikalla on testattu 610 synnyttämään tulevaa naista, joista positiivisen koronanäytteen on antanut kuusi. Yhdellä tuhannesta synnyttäjästä on ollut vaikea koronaviruksen aiheuttama tauti.