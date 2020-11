Suomessa kaksi uutta koronakuolemaa

Kuvassa koronavirusnäytteiden analysointia. Lehtikuva / Markku Ulander

Suomessa on raportoitu kaksi uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Yhteensä kuolemantapauksia on raportoitu nyt 365.

Sairaalahoidossa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi on nyt 76 ihmistä, mikä on 10 vähemmän kuin maanantaina. Tehohoidossa on 16 ihmistä, mikä on kolme enemmän kuin maanantaina.

Sairaanhoitopiirit raportoivat koronavirukseen liittyvät kuolemantapaukset sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrät kolmesti viikossa.

Suomessa raportoitiin tänään 238 uutta koronavirustartuntaa. Kahden viimeisen viikon aikana on raportoitu 2 967 tartuntaa, mikä on 292 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Silloin raportoitiin 2 675 koronatartuntaa.

Suurin osa viimeisten kahden viikon aikana raportoiduista tartunnoista, yhteensä 589 kappaletta, on THL:n mukaan todettu 20–29-vuotiailla. Seuraavaksi eniten tartuntoja on todettu 10–19- ja 30–39-vuotiailla.

Yhteensä tartuntoja on keväästä lähtien raportoitu Suomessa 18 345.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku Suomessa on viimeisten kahden viikon ajalta noin 51 tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden. Ilmaantuvuusluku on kasvanut edellisistä kahdesta viikosta, jolloin se oli noin 45.

Viimeisten kahden viikon ajalta suurin ilmaantuvuusluku on Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin lähes 99 tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden ja matalin on Etelä-Savon hieman yli viisi tapausta. Länsi-Pohjan lukua hätyyttelee Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus), jossa ilmaantuvuusluku on hieman päälle 95 koronatartuntaa sataatuhatta asukasta kohden.