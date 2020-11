Koronavirusrokotteita tulee Suomeen aluksi hyvin pieni määrä – varotoimista on pidettävä kiinni myös silloin, kun rokotteita on saatu

Valmistajien myyntilupien saamisesta riippuu, milloin Suomeen ylipäätään voidaan odottaa rokotteita, THL:n Nohynek sanoo. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Koronavirusrokotteet tulevat Suomeen vähitellen sen jälkeen, kun ne ovat saaneet myyntiluvan, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek viikoittaisessa koronatilannekatsauksessa torstaina.

Tämän takia priorisoidaan se, ketkä rokotetaan ja missä vaiheessa, Nohynek kertoi. Ensimmäisessä vaiheessa rokotteita tulee maahan hyvin vähän, noin yhdestä kymmeneen prosenttia tarpeesta. Toisessa vaiheessa niitä saadaan rajoitettu määrä eli 11–20 prosenttia tarpeesta ja kolmannessa vaiheessa kohtuullinen määrä eli 21–50 prosenttia tarpeesta.

Valmistajien myyntilupien saamisesta riippuu, milloin Suomeen ylipäätään voidaan odottaa rokotteita, Nohynek lisäsi.

Nohynekin mukaan koronaviruksen takia asetetuista ja ohjeistetuista turvatoimista ei voida kuitenkaan luopua, kun rokote tulee.

"Emme tiedä tarpeeksi. Tämä tieto, mitä meillä tästä viruksesta on, se on noin 11 kuukautta vanhaa, se on niin uusi virus."

Maanantaina kerrottiin, että Pfizer ja Biontech ovat kehitelleet rokotteen, joka on testeissä estänyt 90-prosenttisen tehokkaasti koronaviruksen aiheuttaman taudin. Rokote antaa siis suojan taudin oireilta, mutta ei välttämättä vähennä tartuntoja tai estä viruksen levittämistä eteenpäin.

Nohynekin mukaan rokotetutkimuksissa onkin keskitytty selvittämään, estääkö rokote tautia ja erityisesti vakavaa tautia.

"Kysymyksiä altistuksen tai tartuttavuuden ehkäisemisestä, niitä saadaan vielä odottaa. Meidän pitää edelleen pitää kiinni meidän koronavarotoimista siihen asti, kunnes meillä on riittävästi tietoa."

Tällä hetkellä kehitteillä on yli 300 rokoteaihiota, Nohynek kertoo. Näistä kliinisessä vaiheessa tutkimusta on 54, joista kymmenen on viimeisessä eli tehotutkimusvaiheessa. Pfizerin ja Biontechin rokote kuuluu näiden kymmenen joukkoon.