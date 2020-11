Koronavirus leviää nyt Suomen suurissa kaupungeissa – katso oman kuntasi tartunnat luettelosta

Jukka Pasonen

Koronavirus leviää tällä hetkellä nopeimmin Suomen kasvukeskuksissa.

Koronatartunnat ovat kasvussa Suomessa suurimmissa kaupungeissa.

Varsinkin Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tampereella ja Turussa tapausmäärät ovat lisääntyneet.

Toisaalta monella alueella tilanne on saatu hallintaan, jolloin alueellinen epidemiatilanne on rauhoittunut. Näin on käynyt esimerkiksi Vaasassa.

Alueiden omien raporttien mukaan kiihtymisvaiheessa ovat Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Länsi-Pohjan, Pirkanmaan, Vaasan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaan maakunta.

Sairaanhoitopiireistä loput 14 ovat perustasolla. Perustason sairaanhoitopiirien kaupungeista Kouvola, Kuopio, Siilinjärvi ja Rovaniemi ovat kuitenkin siirtyneet kiihtymisvaiheeseen.

Sairaala- ja tehohoitoa tarvitsevia potilaita on edelleen melko vähän, mutta potilaiden määrä on viime viikkoina kasvanut. Koronatartuntoja on todettu 18 345 ja tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 365.

Tapausmäärien kokonaisilmaantuvuus on Suomessa 331 tapausta 100 000 asukasta kohden.