THL: Suomessa raportoitu 244 uutta koronavirustartuntaa – viimeisten seitsemän päivän aikana uusia tartuntoja yli 1 700

Heikki Saukkomaa

Viimeisten seitsemän vuorokauden aikana on raportoitu 1 717 tartuntaa.

Suomessa on raportoitu 244 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viimeisen viikon tartuntoja on raportoitu 2 989, mikä on 169 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tuona aikana raportoitiin 2 820 koronatartuntaa.

Viikon ajalta tartuntoja on ollut 445 kappaletta enemmän kuin edeltävällä viikolla. Viimeisten seitsemän vuorokauden aikana on raportoitu 1 717 tartuntaa, kun edeltävänä seitsemänä päivänä tartuntoja todettiin 1 272.