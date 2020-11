Rajavalvonnan mahdollisesta jatkamisesta päätetään todennäköisesti tänään, nykyinen riskimaan raja ylittyy jo Suomessakin

Suomen nykyinen poikkeuslupa maahantulorajoituksiin Schengen-alueella päättyy sunnuntain jälkeen. LEHTIKUVA / Markku Ulander

Valtioneuvoston odotetaan päättävän tänään istunnossaan rajavalvonnan mahdollisesta jatkamisesta. STT:n tietojen mukaan sisäministeriö on valmistellut rajavalvonnan jatkamista siihen asti, että uusi laki saadaan voimaan.

Suomen nykyinen poikkeuslupa maahantulorajoituksiin Schengen-alueella päättyy sunnuntain jälkeen.

Siihen asti riskimaan raja on 25 tautitapausta sataatuhatta asukasta kohti kahden viikon aikana. Se ei enää ole perusteltua, sillä Suomessakin tapauksia on jo 50 sataatuhatta asukasta kohti kahden viikon aikana.

STT:n tietojen mukaan sisäministeriö on virkatyönä valmistellut esityksen rajavalvonnan väliaikaisesta jatkamisesta ja siinä rajaksi on ehdotettu kaksinkertaista ilmaantuvuutta Suomeen verrattuna.

Se on sama kuin parhaillaan lausunnoilla olevassa hallituksen lakiesityksessä, jossa korkeampaa ilmaantuvuusrajaa tasapainotettaisiin kuitenkin lisätoimilla, kuten kentillä tehtävillä koronatestauksilla.

Uuden lain lausuntokierros päättyy maanantaina, jonka jälkeen hallitus käy sen kokonaisuudessaan läpi.

Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemaa lakiesitystä on kritisoitu myös hallituspuolueista, joten siihen ollaan todennäköisesti tekemässä vielä muutoksia lausuntojen perusteella. Lain toivotaan ehtivän voimaan vielä ennen joulua, mutta sen on katsottu olevan kunnianhimoinen tavoite.Valtioneuvoston odotetaan päättävän tänään istunnossaan rajavalvonnan mahdollisesta jatkamisesta. STT:n tietojen mukaan sisäministeriö on valmistellut rajavalvonnan jatkamista siihen asti, että uusi laki saadaan voimaan.

Neuvottelujen lopputuloksesta ei kuitenkaan ole vielä tietoa.