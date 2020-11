Koronatapausten määrä kasvaa – katso oman kuntasi tilanne taulukosta

Mukana ovat kunnat, joissa on ollut vähintään viisi tartuntaa kahdessa viikossa.

Koronatartuntojen määrä jatkaa kasvuaan. MT julkaisee taulukon, jossa on listattu vahvistettujen tautitapausten määrä kunnittain. Mukana ovat kunnat, joissa on ollut vähintään viisi tartuntaa kahdessa viikossa. Listan lähteenä on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Sosiaali- ja terveysministeriö kertoi torstaina aamulla, että Suomessa on todettu 350 uutta koronatartuntaa ja että 20 000 tapauksen raja on ylitetty ja ilmaantuvuus kasvussa.

