Hallitus ei vielä höllennä maahantulon rajoituksia, riskimaan raja-arvo pysyy ennallaan – uusi lakiluonnos lausuntokierroksella

Matkustajia Helsingin Länsiterminaalissa. LEHTIKUVA / Jussi Nukari

Valtioneuvosto päätti tänään yleistunnossa, että maahantulon rajoituksia jatketaan 13. joulukuuta asti.

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteen mukaan tautitilanteet eroavat Suomen ja muun Euroopan välillä eikä rajoitusten höllentäminen ole perusteltua ennen kuin valmisteilla olevat korvaavat toimenpiteet ovat riittävällä tavalla käytettävissä.

Hallitus päätti pitää niin sanottujen riskimaiden raja-arvon ennallaan. Myös jatkossa koronailmaantuvuuden raja-arvo on 25 uutta tautitapausta 100 000:ta henkilöä kohden edellisten 14 päivän aikana.

Tämä koskee Schengen-alueen maita, Schengen-alueeseen kuulumattomia EU-maita ja Britanniaa.

Tällä hetkellä Suomessa tapauksia on jo yli 50 sataatuhatta asukasta kohti viimeisten kahden viikon aikana.

Suomen nykyinen poikkeuslupa maahantulorajoituksiin Schengen-alueella päättyy sunnuntain jälkeen, joten päätös sisärajavalvonnan jatkamisesta oli tehtävä ennen sitä.

Sisärajaliikenteellä tarkoitetaan Suomen ja muiden Schengen-alueeseen kuuluvien maiden välistä liikennettä. Maahantulon rajoitukset ovat sisärajaliikenteessä voimassa Suomen ja Hollannin, Belgian, Espanjan, Islannin, Italian, Itävallan, Kreikan, Latvian, Liechtensteinin, Liettuan, Luxemburgin, Maltan, Norjan, Portugalin, Puolan, Ranskan, Ruotsin, Saksan, Slovakian, Slovenian, Sveitsin, Tanskan, Tshekin, Unkarin ja Viron välisessä liikenteessä tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta.

Päivittäinen liikenne Suomen ja Ruotsin välisellä maarajalla sekä Suomen ja Norjan rajayhteisöjen välillä on kuitenkin mahdollista. Lisäksi Suomessa voi käydä työssä Ruotsista ja Virosta ilman omaehtoista kymmenen vuorokauden karanteenia. Myöskään huvialusliikennettä EU- ja Schengen-maista Suomeen ei rajoiteta.

Ulkorajaliikenteellä tarkoitetaan Suomen ja Schengen-alueeseen kuulumattomien maiden välistä liikennettä. 23.11. alkaen ulkorajaliikenteessä maahantulon rajoitukset palautetaan Uruguayn asukkaille Uruguaysta Suomeen saapuvassa liikenteessä.

Maahantulon rajoitukset on jo aiemmin poistettu Vatikaanista Suomeen saapuvassa liikenteessä sekä Suomen ja Australian, Japanin, Ruandan, Etelä-Korean, Singaporen, Thaimaan ja Uuden-Seelannin välisessä liikenteessä näiden maiden asukkaiden osalta.

Nyt tehty päätös on vain väliaikaisratkaisu, sillä maahantuloa on tarkoitus helpottaa pian uudella lakimuutoksella. Tällä hetkellä lausuntokierroksella on virkamiesvalmistelussa tehty lakiluonnos, jolla maahantulon rajoituksia on tarkoitus höllentää.

Sosiaali- ja terveysministeriön esityksen mukaan tartuntataudeista vastaava lääkäri voisi päättää Suomeen saapuvan määräämisestä karanteeniin enintään kymmeneksi vuorokaudeksi, jos se on välttämätöntä koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Karanteeniin ei määrättäisi sellaista ihmistä, jolla on mukanaan Suomeen saapuessaan todistus saadusta koronarokotteesta tai sairastetusta ja parantuneesta koronataudista.

Korkean riskin maaksi luokiteltaisiin vastedes maa, jossa viimeisten kahden viikon aikana väestöön suhteutettu tautitapausten ilmaantuvuus on vähintään kaksinkertainen Suomeen verrattuna ja tartuttavien osuuden voidaan arvioida väestössä olevan vähintään yksi tuhannesta.

STT:n hallituslähteen mukaan harkinnassa oli vaihtoehto, että raja-arvon nostamisesta olisi tehty päätös jo tänään. Neuvotteluissa kuitenkin päädyttiin siihen, että ennen kuin riskimaan rajaa aletaan nostaa, halutaan kuulla lausuntopalaute.

Lisäksi on todennäköistä, että lausuntokierroksella maanataihin asti oleva esitys vielä päivittyy.