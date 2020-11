Uusia koronatapauksia tänään ilmoitettu 461 – pääkaupunkiseudulla sisätilojen yleisötilaisuudet rajoitetaan enintään 20 ihmiseen maanantaista alkaen

Pääkaupunkiseudun koronkoordinaatioryhmä ilmoitti, että pääkaupunkiseutu on koronan leviämisvaiheessa.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen (vas.), Helsingin pormestari Jan Vapaavuori, Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä ja Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän tiedotustilaisuudessa Helsingissä. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoo, että uusia koronatapauksia on tänään ilmoitettu 461, joista 180 on aiemmilta päiviltä. Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on keskiviikon jälkeen raportoitu yksi.

Tapausilmaantuvuus on tällä hetkellä 58 tautitapausta 100 000 asukasta kohden edellisen 14 vuorokauden aikana.

Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi sanoo, että Husin alueella koronatartuntoja on ensimmäistä kertaa yli tuhat viikossa. Ennuste on, että nousu jatkuu jonkun aikaa, ja sen vuoksi toimenpiteitä tarvitaan.

Pääkaupunkiseudun koronkoordinaatioryhmä ilmoitti, että pääkaupunkiseutu on koronan leviämisvaiheessa.

Pääkaupunkiseudulla sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien enimmäishenkilömäärä rajoitetaan 20 henkeen maanantaista eli 23. marraskuuta alkaen kolmeksi viikoksi. Kyseessä on määräys, ei suositus.

Asiasta kertoi tiedotustilaisuudessa Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

Yleisötilaisuudella tarkoitetaan kaikkia huvitilaisuuksia, kuten konsertteja, kilpailuja ja näytöksiä.

Määräys koskee koko pääkaupunkiseutua eli Helsinkiä, Espoota, Vantaata ja Kauniaisia.

Yli 20-vuotiaiden harrastustoiminta keskeytetään pääkaupunkiseudulla kaupungin hallinnoimissa sisätiloissa

Vapaavuori kertoi tiedotustilaisuudessa, että pääkaupunkiseudulla yli 20-vuotiaiden joukkue- ja kontaktilajien harrastustoiminta keskeytetään maanantaista 23. marraskuuta alkaen kolmeksi viikoksi.

Myöskään aikuisten harrastusjoukkueiden välisiä otteluita, kilpailuita tai alueellista sarjatoimintaa ei järjestetä samana ajanjaksona.

Yksityisten toimijoiden suositellaan noudattavan samoja rajoituksia.

Rajoitukset eivät koske yksilö- ja ryhmälajien maajoukkuetoimintaa, SM-tason ja ykkösdivisioonan tasoista kilpailutoimintaa eikä kansainväliselle huipulle tähtäävää ammattimaista harjoittelua. Rajoitus ei koske toimintaa, jossa osallistujien turvavälit säilyvät tosiasiallisesti koko harjoituksen ajan.