Suomessa 461 uutta koronatartuntaa, Uudellamaalla kielletään kaikki yli 20 hengen kokoontumiset kolmeksi viikoksi – "Virusta on joka puolella"

Kuvat: Ville Toivonen, Jarno Mela / Kuvitus: Juho Leskinen

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alue on koronaviruksen leviämisvaiheessa.

Suomessa on todettu 461 uutta koronavirustartuntaa ja yksi uusi kuolemantapaus.

Tartuntoja on nyt 20 747 ja kuolleita 375.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alue on leviämisvaiheessa, positiivisten näytteiden osuus kasvussa ja tunnistus useissa kunnissa alle 40 prosenttia. Alueella on saavutettu tuhannen viikkotartunnan määrä, ja ennusteen mukaan nousu jatkuu.

"Virusta on liikkeellä joka puolella. Nyt on tärkeää, että kansalaiset ymmärtävät, että tosi on kyseessä. Jokaisella on velvollisuus noudattaa turvaohjeita, jotta saamme epidemian leviämisvaiheen hidastumaan", Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi vetosi.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoikin perjantaina määräyksen, että kaikki sisätiloissa järjestettävät yli 20 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset eli urheilu-, kulttuuri- ja muut tilaisuudet kielletään maanantaista lähtien kolmeksi viikoksi koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Määräys on siten voimassa 23. marraskuuta–13. joulukuuta.

Husiin kuuluu 24 Uudenmaan kuntaa Hangosta Loviisaan, ainoastaan Pukkila ja Myrskylä eivät ole Husin jäseniä.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston terveydenhuoltoyksikön päällikkö Mikko Floréen sanoi, että määräys perustuu tartuntatautilakiin ja että tilannetta seurataan tarkasti.

"Teemme muutoksia ketterästi. Tiukennamme tai höllennämme rajoituksia asiantuntijoidemme näkemyksen mukaan."

Avi sanoo omassa tiedotteessaan, että täyskiellolla pyritään välttämään tarve tiukemmille ja laajamittaisemmille rajoituksille.



Myös yksityistilaisuuksissa tulee noudattaa turvasuosituksia, ja kunnat voivat ohjeistaa niitäkin. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä antoikin taudin torjuntaan Helsinkiä, Espoota, Vantaata ja Kauniaista koskevan ohjeistuksen, ettei yli 10 hengen yksityistilaisuuksia järjestetä toistaiseksi.

Kieltolistalla ovat kolme viikkoa myös aikuisten joukkue- ja kontaktilajit, joissa ei voida noudattaa turvavälejä. Rajoitus ei koske uimahalleja, kuntosaleja, ryhmäliikuntaa tai kuorolaulua, mutta kävijämääriä rajoitetaan ja esimerkiksi kirjastojen lukusaleista poistetaan joka toinen tuoli. Museoita ja kirjastoja ei kuitenkaan suljeta kokonaan.

Ravintolat tulee sulkea kello 23 mennessä ja anniskelu lopettaa kello 22.

Rajoituksia perjantaina esitellyt Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren vetosi valtiovaltaan, että se korvaa rajoituksista liiketoiminnalle koituvat menetykset.



Maskisuositus laajenee yläkouluihin ja toisen asteen opinnoissa lisätään vuoro-opiskelua lähiopetuksessa.

Etätyösuositus jatkuu ja maskia tulee käyttää työpaikoilla.

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen kertoi, että Vantaa tulee varaamaan kouluissa neljä maskia päivässä eli 500 000 maskia kahdessa viikossa. Neljäsluokkalaisten itsenäisyyspäivänjuhlat vietetään luokissa ja syksyn ylioppilasjuhlat pidetään 4. joulukuuta ilman yleisöä tai kokonaan etänä.

Koronatapauksia on pääkaupunkiseudulla eniten siellä, missä asukastiheys on suuri sekä ei suomen- eikä ruotsinkielisillä ihmisillä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Taneli Puumalainen arvioi, että rajoitusten vaikutukset nähdään parissa viikossa, mutta tarvittaessa niitä jatketaan. Hän muistutti, että rokotetutkimustulokset ovat erinomaisia.

"Vetoan, että jaksetaan ja torjutaan epidemiaa vielä tämä talvi, niin kevät näyttää jo paremmalta."

Puumalainen kertasi koronaturvatoimet: yhden–kahden metrin turvaväli, käsien pesu, kasvomaskin käyttö, puhelimiin ladattava koronavilkku ja flunssaisena meneminen koronatestiin.