Ensilumi on satanut tänään paikoin Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa

Tänä aamuna herättiin valkoiseen aamuun ympäri Etelä-Suomea. Ensilumi on satanut tänään ainakin Uudellamaalla Espoossa ja Siuntiossa sekä Varsinais-Suomessa Turussa, Salossa ja Kaarinassa. Tiedot on kerätty Ilmatieteen laitoksen havaintoasemilta.

Ensilumi on satanut virallisesti silloin, kun syksyllä ensimmäisen kerran lumen syvyydeksi mitataan vähintään yhden senttimetrin verran kello kahdeksalta aamulla.

Lisäksi ensilumi on mitattu tänään ainakin Keski-Pohjanmaalla Kokkolassa, Toholammilla ja Kaustisella sekä Etelä-Savossa Savonlinnassa. Ensilumi satoi myös Ahvenanmaan Jomalassa.

Ilmatieteen laitoksen mukaan lumi- tai räntäkuuroja on luvassa päivän aikana lähes koko maahan, kun pohjoisesta virtaa kylmempää ilmaa.

Samalla ajo-olosuhteet heikentyvät isossa osassa maata. Ilmatieteen laitos on antanut liikennesäähän liittyviä varoituksia maan eteläosasta aina Pohjois-Pohjanmaan ja Kuusamon korkeuksille saakka.

Ilmatieteen laitos varoittaa ajokelin olevan huono lumi- tai räntäsateen ja tienpintojen jäätymisen vuoksi. Liikenteen sujuvuuden kerrotaan heikentyvän ja keskinopeuksien laskevan. Liikennevaroitukset ovat voimassa ainakin viiteen saakka iltapäivällä.

Ensilumi on satanut tänä vuonna maan etelä- ja keskiosissa hieman tavanomaista myöhemmin, muttei poikkeuksellisen myöhään, selviää Ilmatieteen laitoksen pitkäaikaistilastoista.

Yhtenäinen lumialue on Suomessa tällä hetkellä karkeasti katsottuna Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Etelä-Lapin muodostamalla alueella, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Pohjois-Lapissa lunta on hajanaisesti.

Eniten lunta mitattiin tänään Ranualla 24 senttimetrin verran ja Sallassa 22 senttimetriä.

Lumitilanne on tilastojen mukaan maan etelä- ja länsiosissa tavanomainen, vaikka lunta on tyypillisesti tähän aikaan vuodesta maassa 2–6 senttimetriä. Sen sijaan Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Pohjanmaalla on ajankohtaan nähden selvästi vähemmän lunta.

Etelä-Lapissa lunta on miltei tavanomaiseen tapaan, mutta Keski- ja Pohjois-Lapissa on harvinaisen vähän lunta. Tyypillisesti Keski- ja Pohjois-Lapissa olisi tähän aikaan vuodesta 15–25 senttimetriä lunta, kun tänä aamuna alueella mitattiin vain muutamia senttejä lunta.

Tänään maan etelä- ja keskiosissa on enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin räntä- tai lumikuuroja. Illasta sää alkaa olla koko maassa lännestä alkaen selkenevää ja poutaista.

Päivän ylin lämpötila pyörii maan etelä- ja keskiosissa nollan kummallakin puolella yhdestä pakkasasteesta neljään lämpöasteeseen.

Maan pohjoisosassa puolestaan on enimmäkseen pilvistä. Pohjanmaalla ja Kainuussa on lumisateita. Lapissa lunta tulee sen sijaan vain paikoin. Pohjoisessa sää alkaa muuttua selkeämmäksi jo päiväsaikaan.

Päivän ylin lämpötila vaihtelee maan pohjoisosassa neljästä pakkasasteesta kahteen lämpöasteeseen.

Maan pohjoisosassa on kohtalaista tai navakkaa luoteenpuoleista tuulta, mutta tuuli heikkenee illalla.

Kaikille merialueille on annettu ainakin aamupäivän ajaksi tuulivaroitus.

Lauantaina sää lauhtuu, ja perjantaina sataneet lumet voivat sulaa sunnuntaihin mennessä.