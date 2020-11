Google raotti ovea datakeskukseensa, joka työllistää Haminassa pian lähes yhtä paljon kuin sitä edeltänyt paperitehdas – "Kaikki odotukset ovat ylittyneet", sanoo kaupunginjohtaja

Datakeskuksen ohella digijätti on rakentamassa Suomeen tuulivoimapuistoja.

Pääministeri Sanna Marin vieraili delegaationsa kanssa Googlen datakeskuksessa Haminassa.

Teknologiayhtiö Google raotti perjantaina ovea tarkoin varjeltuun datakeskukseensa, kun pääministeri Sanna Marin (sd.) vieraili Haminassa sijaitsevassa keskuksessa.

Vierailu oli poikkeuksellinen, sillä Google on varjellut tarkoin lähes vuosikymmenen Haminassa toimineen datakeskuksen toimintaa, eikä sinne järjestetä vierailuja.

Google ilmoitti perustavansa datakeskuksen Stora Enson entiseen paperitehtaaseen alkuvuonna 2009. Se on laajentanut kahta vuotta myöhemmin toimintansa aloittanutta keskusta useaan otteeseen.

Tuorein laajennus on edennyt viimeiseen vaiheeseensa, kertoo keskuksen johtaja Lauri Ikonen. Kun se valmistuu ensi vuonna, keskuksessa työskentelee 400 vakituista työntekijää. Datakeskuksen ohella digijätti on rakentamassa Suomeen tuulivoimapuistoja.

"Näillä hankkeilla on valtava vaikutus alueelle, ja ne tietysti lisäävät elinvoimaa ja sitä kautta myös työpaikkoja", Ikonen sanoo.

Ensi vuonna keskuksen suora työllisyysvaikutus lähentelee jo samaa kuin mitä Summan paperitehtaalla oli työntekijöitä. Vuonna 2008 ovensa sulkenut paperitehdas työllisti loppuvaiheessa lähes 450 työntekijää.

Edes perjantain vierailu ei kuitenkaan avannut sen pahemmin pääministerille kuin medialle pääsyä konesaleihin, joissa itse tietoliikenne kulkee.

Rakennuskonttien ja työmaa-ajoneuvojen keskelläkin riitti kierreltävää, sillä keskuksen tilukset ovat avarat: Helsingin keskustassa nököttävä eduskuntatalo mahtuisi sen alueelle yli 40 kertaa.

Investointi on ollut merkittävä. Konsulttiyhtiö Copenhagen Economicsilla teettämänsä selvityksen mukaan Google on investoinut Haminan keskukseen ja siihen liittyvään infrastruktuuriin 1,2 miljardia euroa ensimmäisten kymmenen vuoden aikana.

Tuoreimmassa rakennusvaiheessa yritys työllistää 3 600 työntekijää suoraan tai epäsuoraan. Haminan kaupunginjohtaja Hannu Muhonen kuvailee digijätin merkitystä alueelle erittäin merkittäväksi.

"Kaikki odotukset ovat ylittyneet. Google on merkittävä työllistäjä ja veronmaksaja", Muhonen sanoo.

Miten tällaisia investointeja voisi houkutella Suomeen lisää? Marinin mukaan tärkeää on, että Suomi koetaan vakaana toimintaympäristönä.

Sen sijaan uusia poliittisia päätöksiä yritysten investointien tueksi on luvassa aikaisintaan ensi keväänä. Syksyn budjettiriihessä hallitus päätti alentaa teollisuuden sähköveron EU-minimiin.

"Kehysriihi on ensi keväänä. Tuolloin on tarkoitus käsitellä laajemmin teollisuuspoliittista ohjelmaa. Sovimme siitä budjettiriihen yhteydessä, ja nyt sitä valmistellaan", Marin sanoo STT:lle.

Vierailun aluksi Marin tapasi videoyhteydellä Googlen Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan johtajan Matt Brittinin.

Tietoliikenteen ohella kierros tarjosi Googlelle mahdollisuuden esitellä energiahankkeitaan. Datakeskuksen ohella digijätti on rakentamassa Suomeen tuulivoimapuistoja.

Keskuksen johtaja Lauri Ikonen uskoo, että Haminan palvelinkeskus voi toimia inspiraationa kunnianhimoisen ilmastotavoitteen asettaneelle yhtiölle. Google tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä.

"Haminan palvelinkeskus on energiatehokkuuden ja kestävän kehityksen edelläkävijä. Merivesijäähdytysjärjestelmämme on erittäin energiatehokas ja ympäristöystävällinen", Ikonen sanoo.

Googlella on Euroopassa datakeskuksia Suomen lisäksi Tanskassa, Hollannissa, Belgiassa ja Irlannissa. Muualla maailmassa yhtiön datakeskuksia sijaitsee Taiwanissa, Singaporessa, Chilessä ja useilla paikkakunnilla Yhdysvalloissa.

Myös Marin näkee Suomella ja Googlella yhteisiä tavoitteita.

"Ilmastosiirtymä on iso ponnistus kaikille yhteiskunnille. Myös Googlella on kunnianhimoiset ilmastotavoitteet. He pyrkivät olemaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä, kun Suomi pyrkii samaan 2035 mennessä", Marin sanoo.

