”Kuluttaja joutuu vain luottamaan siihen, että eläimille myytävät heijastimet toimivat" – kannattaa testata itse kännykän salamalla

Riittävä heijastinvarustus valon lisäksi takaa, että ratsukko näkyy kaikille tienkäyttäjille taivaltaessaan pimeällä tiellä.

Ratsastaja hevosineen ei koosta huolimatta näy pimeässä, elleivät valot ja heijastimet keinu yhdistelmän mukana.

”Hämärässä ja pimeässä liikuttaessa pitäisi jo oman turvallisuutensa vuoksi pitää huolta sekä näkymisestä että näkemisestä. Parhaiten se onnistuu kun käyttää valoja sekä heijastimia”, sanoo yhteyspäällikkö Tuula Taskinen Liikenneturvasta.

Hän muistuttaa, että jalankulkijalla on heijastimen käyttövelvoite, ja tämä velvoite ulottuu myös ajoneuvoihin. Hevosen kanssa liikuttaessa on käytettävä kaikkiin suuntiin erottuvia heijastimia, jotka voivat olla kiinnitetty hevoseen sekä valoa, jossa on valkoinen tai vaaleankeltainen valo eteenpäin ja punainen valo taaksepäin.

”Tulkitsemme Liikenneturvassa tällä hetkellä niin, että sellaiseksi valoksi riittää valo, joka on esimerkiksi ratsastajalla päässä. Hevoskärryssä on oltava siihen kiinteästi kiinnitetyt valot sekä heijastimet.”

Taskisen mielestä on varsin ristiriitaista se, että tielläliikkujia velvoitetaan näkymään, mutta tuotevalvonta ulottuu vain ihmisten käyttämiin heijastimiin.

”Kuluttaja joutuu vain luottamaan siihen, että eläimille myytävät heijastimet toimivat. Valitettavasti ne eivät vain aina toimi, eli tuotetta kannattaa pyrkiä itse testaamaan esimerkiksi puhelimen salamalla ennen ostopäätöstä.”

Kesällä voimaan tullut tieliikennelain muutos muutti pimeässä liikkumista myös hevosten kanssa.

”Ratsastajan ja taluttajan osalta lakiin tuli aika merkittäviä muutoksia. Aiemmin taluttaja rinnastettiin jalankulkijaan, ja ratsastaja soveltuvin osin moottoriajoneuvon kuljettajaan. Nyt molemmat rinnastetaan moottoriajoneuvon kuljettajaan, eli heidän on noudatettava samoja liikennesääntöjä ja liikennemerkkejä kuin moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajan.”

Eläin on lain mukaan pidettävä tiellä kytkettynä tai tienkäyttäjän on valvottava eläintä siten, ettei se aiheuta vaaraa eikä huomattavaa haittaa muille tienkäyttäjille. Eläintä tulee kuljettaa niin lähellä tien reunaa kuin turvallisuutta vaarantamatta on mahdollista.

Ratsastajan, suurikokoisen eläimen taluttajan ja eläimen vetämän ajoneuvon kuljettajan on noudatettava moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajamista koskevia liikenteenohjauksen merkkejä, liikenteenohjauslaitteita ja liikennesääntöjä.

Lain kirjauksessa ratsastaja ja suurikokoisen eläimen taluttaja saa tilapäisesti poiketa tässä momentissa mainituista säännöistä, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä siitä aiheudu vaaraa eikä huomattavaa haittaa.

"Kesäkuusta lähtien myös muuta kuin moottorikäyttöistä ajoneuvoa ajettaessa on pitänyt käyttää eteenpäin valkoista tai vaaleankeltaista valoa näyttävää valaisinta ja taaksepäin punaista valoa näyttävää valaisinta, kun ajoneuvoa ajetaan tiellä pimeän tai hämärän aikaan taikka näkyvyyden ollessa sään vuoksi tai muusta syystä huonontunut."

Hevosille tapahtuvia onnettomuuksia ei eritellä tilastokeskuksen tiedoissa.

”Eri medioiden kautta kuulemme sekä onnettomuuksista että läheltä piti -tilanteista. Onnettomuusriski on aina olemassa, jos joutuu liikkumaan samoilla teillä muun liikenteen kanssa.”

Vakuutusyhtiö LähiTapiola kertoo, että ratsukoille pimeällä sattuneita onnettomuuksia korvataan harvoin.

Mitä ratsukon ja muiden tiellä liikkuvien kannattaa muistaa, kun he kohtaavat pimeällä?

”Tyypillisesti onnettomuuden takana on epäonnistuminen havainnoinnissa tai ajonopeuden sovittamisessa kohtaamistilanteissa. Jokaisen velvollisuus on pyrkiä ennakoimaan ja sovittamaan nopeutensa niin, että omalla toiminnalla ei vaaranna muuta liikennettä.”

Hevosen ja muun liikenteen kohdattaessa Taskinen kehottaa hidastamaan nopeutta, tarvittaessa jopa pysähtymään, ja varmistamaan turvallisen ohittamisen.

”Vuorovaikutus on tärkeää. Hevonen on pohjimmiltaan saaliseläin, ja sen pakoreaktiot ovat voimakkaita, myös niin sanottu liikennevarma hevonen voi joskus yllättää.”

Taskinen toivoo, että turvallisuusasiat ovat tärkein keskustelun kohde, koska kyse on heidän omasta turvallisuudestaan ja osalla myös tämä on myös työturvallisuusasia.

”Toivon, että hevosväki ottaa asiakseen, että huolehditaan näkymisestä ja näkemisestä. Itse suosittelen että käytettäisiin liikuttaessa hyväkuntoista heijastinliiviä. Se erottuu hyvin joka suuntaan ja sen täydennyksenä käytettäisiin esimerkiksi otsalamppua, jossa on myös punainen valo taaksepäin.”

