Vapaavuori: "Tarvitsemme kunnon herätyksen" – pääkaupunkiseudun kirjastot ja liikuntapaikat menossa kiinni ja toinen aste etäopetukseen

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Husin) toimitusjohtaja Juha Tuominen tiedotustilaisuudessa. LEHTIKUVA / Vesa Moilanen

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kertoo, että pääkaupunkiseudulle on tulossa uusia, aiempaa huomattavasti järeämpiä rajoituksia pahentuneen koronavirustilanteen vuoksi.

Vapaavuoren mukaan valmisteilla on muun muassa kaikkien kaupungin palvelutilojen sulkeminen. Käytännössä kiinni ovat menossa muun muassa kirjastot ja kaikki liikuntatilat kuten uimahallit, kuntosalit, jäähallit ja palloiluhallien tilat. Samoin työväenopistot, kulttuuritalot ja nuorisotilat sulkevat ovensa. Myös koulujen tilojen iltakäyttö keskeytetään.

Lisäksi toisen asteen oppilaitokset siirtyvät etäopetukseen.

Käyttöön otetaan Vapaavuoren mukaan käytännössä koko kaupungeilla oleva keinovalikoima lukuun ottamatta peruskoulun ja varhaiskasvatuksen siirtoa etäopetukseen. Rajoituksista ja voimaantuloaikataulusta tehdään tarkemmat päätökset torstaina ja tiedotetaan perjantaina.

Rajoitusten on määrä tulla voimaan muutaman viikon määräajaksi.

"Tarkoitus on, että muutaman viikon tehokuurilla, tiukemmilla otteilla voitaisiin saada tämä tällä hetkellä käynnissä oleva, hyvin huolestuttava kehitys talttumaan", Vapaavuori sanoi tiedotustilaisuudessa.

Vapaavuoren mukaan järeämpiä toimia tarvitaan, koska sairaalahoidon tarve on kasvanut. Lisäksi on tullut ilmi huolestuttavia tartuntatapauksia hoiva- ja asunnottomien yksiköissä. Myös tartuntojen jäljitys on ruuhkautunut, ja liian moni ei ole noudattanut suosituksia.

"Näyttää siltä, että pelkkä asteittain tiukkeneva ote ei riitä, vaan tarvitsemme kunnoin herätyksen", Vapaavuori sanoi.

Hänen mukaansa jokaisen on nyt ymmärrettävä, että vastuu on tässä tilanteessa paitsi itsestä, myös muista.

Suomessa on raportoitu tänään 353 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Viimeisen kahden viikon aikana on raportoitu 4 182 tartuntaa, mikä on 1 238 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Koronavirusnäytteiden positiivisuusprosentti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella oli viime viikolla neljä prosenttia, kertoi Husin toimitusjohtaja Juha Tuominen tiedotustilaisuudessa. Kehitys on Tuomisen mukaan huolestuttava.

Viime viikon aikana Hus-alueella todettiin 1 533 koronavirustartuntaa, kun edellisen viikon aikana tartuntoja oli 992.

Yli 40-vuotiailla todettujen tartuntojen määrä on viime viikkoina selvästi kasvanut. Viime viikolla yli 40-vuotiailla todettiin 658 tartuntaa.

Myös sairaalahoidon tarve alueella on selvästi noussut varsinkin viime viikon lopulta lähtien. Viimeisen vuorokauden aikana koronapotilaiden määrä on Tuomisen mukaan lisääntynyt 15 prosenttia.

"Mitkään toimet eivät käskyinä auta, jos ei niitä noudateta. Vetoan nyt oikeasti kaikkiin: käyttäkää maskia, pitäkää etäisyyttä, peskää kätenne", Tuominen kehotti tilaisuudessa.

Pääministeri Sanna Marin kiittelee pääkaupunkiseudulle suunniteltuja uusia koronarajoitustoimia Twitter-tilillään.

Marinin mukaan nyt on "viimeinen hetki toimia nopeasti pahenevan pääkaupunkiseudun koronatilanteen kääntämiseksi". Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueen tänään kerrotut koronarajoitustoimet ovat painavia ja tarpeen, Marin kirjoittaa.

Marin osoittaa tviitissään kiitokset Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunginjohtajille sekä Husin toimitusjohtajalle.

Anniskelupainotteisten yöravintoloiden tulee lopettaa yökahvilatoiminta Uudellamaalla heti heikentyneen koronatilanteen takia, vaati Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa aiemmin tänään.

MaRa pelkää, että tarvitaan yhä ankarampia rajoituksia, jos virus pääsee leviämään Uudellamaalla hallitsemattomasti. Myös uusmaalaisten joulun ja uuden vuoden ajan matkailu muualle Suomeen voi MaRan mukaan olla pahimmillaan uhattuna.

Juttua ja otsikkoa muokattu 24.11.2020 klo 12.11: lisätty THL:n ilmoittamat, uudet koronalukemat.

Juttua ja otsikkoa muokattu 24.11.2020 klo 12.45: lisätty tiedot, mitä pääkaupunkiseudulla on menossa kiinni ja siirtymässä etäopetukseen.