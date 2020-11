Joe Biden: Donald Trumpin hallinto ei ole ollut vastahakoinen vallanvaihdon aloittamisessa – Trump ja Biden eivät ole vieläkään puhuneet

Joe Biden kertoo, että hän ei ole suoraan puhunut Donald Trumpin kanssa. LEHTIKUVA / AFP

Yhdysvaltain tuleva presidentti Joe Biden kertoo nykyisen presidentin Donald Trumpin hallinnon ottaneen yhteyttä häneen vallanvaihtoprosessista. Biden kertoo NBC-televisiokanavan haastattelussa, että Trumpin hallinto on ollut asiassa vilpitön eikä lainkaan vastahakoinen. NBC:n haastattelu oli tulevan presidentin ensimmäinen televisiohaastattelu vaalien jälkeen.

"Olemme jo järjestämässä tapaamista Valkoisen talon koronavirusryhmän kanssa", Biden lisäsi.

Bidenin mukaan hän ei ole kuitenkaan suoraan puhunut Trumpin kanssa.

Vallanvaihtoprosessin aloittamista hallinnoiva virasto ilmoitti paikallista aikaa maanantaina, että nykyinen hallinto on valmis aloittamaan virallisen vallanvaihtoprosessin.

Trump ei ole suostunut myöntämään vaalitappiotaan ja on yrittänyt kääntää tulosta muun muassa oikeustoimien kautta.

Biden kertoo myös, että presidentinkautensa ensimmäisen sadan päivän aikana hän aikoo muun muassa tarttua koronaviruskriisiin sekä ajaa läpi maahanmuuttouudistuksen. Lakiuudistuksen avulla Yhdysvalloissa asuvat miljoonat paperittomat voisivat saada maan kansalaisuuden. Lisäksi Biden mainitsi ilmastolle haitallisten asetusten poistamisen.

Bidenin mukaan hänen kautensa ei tule olemaan kolmas Barack Obama–Joe Biden-kausi. Biden oli Trumpia edeltäneen, kaksi kautta johtaneen presidentti Barack Obaman varapresidentti.

Biden julkisti maanantaina ehdokkaansa ulko- ja turvallisuuspoliittiseen johtoryhmään. Heistä osa oli mukana jo Obaman hallinnossa.

"Meillä on edessämme täysin erilainen maailma kuin Obama–Biden-hallinnolla oli. Presidentti Trump on muuttanut maisemaa. Siitä on tullut Amerikka ensin, se on ollut Amerikka yksin", Biden muotoili.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.