THL: Suomessa on 363 uutta koronatartuntaa – niistä Helsingissä 116

Kari Salonen

THL kertoo sairaalassa olevien määrät jälleen myöhemmin iltapäivällä.

Suomessa on raportoitu 363 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Viimeisen kahden viikon aikana on raportoitu 4 307 tartuntaa, mikä on 1 340 enemmän kuin edellisen kahden viikon aikana.

Yhteensä tartuntoja on Suomessa todettu 22 652.

Maanlaajuisesti eniten uusia tartuntoja raportoitiin Helsingissä, jossa niitä oli 116.

THL kertoo koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvät kuolemantapaukset sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrät kolmesti viikossa, maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.