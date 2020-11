Kymmenien miljoonien rataverkon kunnostusurakka jälleen NCR Groupin hoidettavaksi

Kyseessä on kolmas NCR Groupin voittama tarjouskilpailu vuoden sisällä. Vaastasta ja Kaskisesta Äänekoskelle, Jyväskylään ja Orivedelle ulottuva alue on pääosin tavaraliikenteen käytössä.

Saara Lavi

Rautateiden kunnossapito on talouden toiminnan kannalta tärkeää.

NRC Group on voittanut Väyläviraston tarjouskilpailun ratojen ja turvalaitteiden kunnossapidosta Keski- ja Länsi-Suomessa. Yrityksen tiedotteessa kerrotaan sopimuksen arvoksi noin 25 miljoonaa euroa.

Sopimus koskee Väyläviraston kunnossapitoaluetta 5. Alue yltää Vaasasta ja Kaskisesta Äänekoskelle, Jyväskylään ja Orivedelle. Alueeseen kuuluu noin 510 ratakilometriä yksiraiteista rautatietä ja noin 160 vaihdetta. Alue on suurimmaksi osaksi tavaraliikenteen käytössä. Jyväskylän ja Äänekosken välinen rata on liikennemääriltään vilkkain.

Sopimus kattaa muun muassa radan päällysrakenteet, vaihteet, asemat ja turvalaitteet. Kunnossapitoon kuuluvia toimenpiteitä ovat esimerkiksi tarkastukset, määräaikaishuollot, viankorjaukset ja talvisin lumityöt. Kunnossapitokausi alkaa helmikuussa 2021 ja kestää viisi vuotta.

"Näin mittavaan urakkaan valmistautuminen aloitetaan heti. Valmistautumisjaksolla suunnitellaan projektin toteutus ja rekrytoidaan työntekijöitä", kertoo NRC Group Finlandin Kunnossapito-divisioonan johtaja Katja Pekkanen tiedotteessa.

NCR on Pohjoismaissa toimiva raideinfra-yhtiö, jolla on noin 2 000 työntekijää Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. NCR Group Finland työllistää noin 1 000 henkeä. Yritys on voittanut tänä vuonna Suomessa kaksi muuta rataverkon kunnossapidon alueurakkaa.