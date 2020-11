Poliittinen viestintä sotkee koronatilanteen hahmottamista – Päijät-Hämeen Marina Erhola haluaa suunnata energian tositoimiin: "Maskit päähän ja etäisyyttä, joulua ei peruta"

Kuvat: Petteri Kivimäki, Rami Marjamäki, Jarno Mela, Kari Salonen

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän toimitusjohtaja Marina Erhola ei halua lietsoa paniikkia. "Nyt pitää antaa viranomaisille tilaa toimia ja kansalaisten tehdä oma osuutensa noudattamalla suosituksia ja sääntöjä."

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän toimitusjohtaja Marina Erhola on kiinnittänyt huomiota valtakunnallisessa koronaviestinnässä yhteen kriittiseen asiaan:

"Poliittisen viestinnän monimuotoisuus sotkee tilanteen hahmottamista aika-ajoin. Sanoisin ohjeeksi, että kaikkein tärkeintä on seurata alueellisten viranomaisten viestintää. Meillä on ajankohtaisin tieto."

Toimitusjohtaja ei halua pelotella, mutta kehottaa ottamaan tilanteen vakavasti.

"Kun nyt puhutaan valmiuslaista, se on vielä ennenaikaista. Ei ole sen aika. Pitäisi antaa työrauhaa meille toimia. Tämä voi mennä vielä huonommaksi, jos ei nyt toimita."

Marina Erhola muistuttaa, ettei rajoituksia pidetä voimassa yhtään turhaan.

"Pitää muistaa yhteiskunnan toimivuus, työpaikkojen säilyttäminen ja perheiden elämän toimiminen. Jokaisella rajoituksella on kääntöpuoli. Mitä saavutetaan rajoituksella ja mitä sillä menetetään."

Päijät-Hämeessäkin on annettu nyt tiukka maskisuositus.

"Kyllä me nyt ollaan siinä tilanteessa, että ollaan annettu laaja maskisuositus kaikissa niissä tilanteissa, joissa turvaväliä ei pystytä pitämään. Maskit päähän ja etäisyyttä. Nyt on se tilanne."

Koronapandemian leviämisvaiheeseen siirtyneen Päijät-Hämeen alueella on tiukennettu rajoituksia ja annettu uusia ohjeita sitä mukaa, kun koronatilanne on maakunnassa kehittynyt.

"Olemme siirtyneet eilen leviämisvaiheeseen ja meillä on vakava tilanne epidemian suhteen. Meillä on tehty alueellisesti harkittuja toimia ja meneillään on vahva täsmäisku. Kun epidemia näytti lähtevän laajenemaan, meillä aloitettiin heti toimenpiteet ja niitä on nyt laajennettu", kuvailee Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän toimitusjohtaja.

"Tämä on kilpajuoksua koronan kanssa."

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kakkosviskaalin paikalta Päijät-Hämeeseen pari vuotta sitten siirtynyt Marina Erhola on ottanut oman maakuntansa asiat sydämen asiakseen.

"Meillä on hyvä yhteistyö täällä. Pystymme vahvaan suunnitteluun koko maakunnan alueella ja se on ehdoton vahvuus tällaisessa tilanteessa."

"Yksi etu meillä on nopea reagointikyvykkyys. Meillä on kunnanjohtajista koostuva työvaliokunta, johon minä pidän yhteyttä ja tämä mahdollistaa yhdenmukaisen viestinnän ja ketteryyden reagoida nopeasti."

Päijät-Hämeessä on hyvinvointiyhtymän toimitusjohtajan mielestä selkeämpi toimintaympäristö kuin pääkaupunkiseudulla.

"Sekä meidän maakunnassamme että Uudellamaalla molemmissa on vakava tautitilanne. Pääkaupunkiseutu on kuitenkin suuri ja siellä on paljon eri toimijoita. Jäljittäminen on vaikeampaa."

Erhola kiittelee oman maakuntansa tahtotilaa.

"Meillä reilut 200 000 väestöpohja, yhteinen organisaatio ja vahva yhteisöllisyys. Ne ovat ehdottomia vahvuuksia tällaisessa tilanteessa."

Pandemian hoitamisen myötä on syntynyt ajatuksia myös tulevaan soteuudistukseen.

"Tällaisissa tilanteissa tulee testattua toimintakyky. Olemme aikalailla minimikokoinen organisaatio."

Päijät-Hämeessä halutaan uskoa, että koronan ehkäisytoimet purevat. Tavoitteena on, että käänne saadaan aikaiseksi.

"Joulua ei ole peruttu eikä joulua peruta. Nyt pitää muistaa erään kauniin joululaulun henki. Sydämeeni joulun teen. Otetaan siitä ajatus ja toteutetaan."

"Meidän jokaisen on ymmärrettävä, että tänä vuonna joulua vietetään joka tapauksessa erilaisessa toimintaympäristössä. Tilanteet ovat erilaisia eri puolilla Suomea ja joulun vietto on varmasti erilaista kuin ennen. Mutta se ei estä joulua tulemasta. Vietetään se läheisten kanssa ja pidetään yhteyttä kauempana oleviin."