Lammastilallinen Yläneeltä ihmettelee, miksi Helsingin joulutorit on suljettu mutta ostoskeskuksissa tungeksitaan Black Fridayn tunnelmissa – "Vaikuttaako taustalla amerikkalainen ajatusmalli, money talks?"

Tapio Rintala arvioi, että Black Friday -henkinen mylläys ostoskeskuksissa on suurempi riski koronatartuntojen leviämiselle kuin ulkona sijaitsevat joulutorit, jotka on nyt pääkaupungista peruttu.

Kuvat: Kari Salonen, Riitta Mustonen / Kuvitus: Juho Leskinen

Helsingin joulutorit suljetaan koronan varotoimina, mutta ainakin toistaiseksi ihmiset saavat tungeksia ostoskeskuksissa.

Lammastilallinen Tapio Rintala Yläneeltä hämmästelee Helsingin päätöstä sulkea joulutorinsa mutta pitää ostoskeskukset auki.

"Meillä on lammastila, jossa on lihan suoramyyntiä, villan ja taljojen myyntiä sekä myös villasta tehtyjen käsityötuotteiden kauppaa. Joulumyynnit ovat meille aika iso sesonki, mutta nyt Helsingin joulutorit on peruttu", Rintala kertoo.

Tavanomaisesti Rintala on jalkautunut joulun alla Hakaniemen torille maalaismarkkinoille ja Senaatintorille Tuomaan markkinoille.

"Ulkotorit on nyt kokonaan peruttu, mutta samaan aikaan väkijoukot tungeksivat ostoskeskuksissa Black Fridayn tunnelmissa. Näin heinäntekojärjellä ajatellen koronan kuvittelisi tarttuvan paljon herkemmin sisätiloissa ostoskeskuksissa kuin ulkotoreilla", Rintala pohtii.

"Ihmetystä herättää, kun kaikki ulkomyyjäiset perutaan mutta ostareissa on kova mylläys päällä. Herää kysymys, vaikuttaako taustalla amerikkalainen ajatusmalli, money talks?"

Lue myös:

Katso kartalta oman kuntasi koronatilanne – väkilukuun suhteutettuna vaikein epidemiatilanne on juuri nyt Rautalammilla, Kruunupyyssä, Vantaalla ja Helsingissä