Pekka Paappanen Hauhosta valittiin vuoden rehtoriksi 2020 – "Hyvässä koulussa kaikki aikuiset ovat johtajia"

Jarkko Sirkiä

Suomen Rehtorit ry on myöntänyt Vuoden Rehtori 2020 -kunniamaininnan Hauhon yhtenäiskoulun rehtorille Pekka Paappaselle.

"Pitkän uran opetusalalla tehnyt Paappanen tunnetaan myös ammattikuntamme merkittävänä edelläkävijänä. Viime vuosina hän on kouluttanut suomalaisia rehtoreita muun muassa aktiivisen toimintakulttuurin luomisesta ja positiivisesta työotteesta, osallisuuden vahvistamisesta ja muutosjohtamisesta", Suomen Rehtoreiden puheenjohtaja Antti Ikonen toteaa.

Jatkuvan muutoksen keskellä Vuoden Rehtori Pekka Paappanen muistuttaa, että kaikki kestävä muutos lähtee tyytymättömyydestä.

"Jos tyytymättömyyttä ei ole, muutosta on vaikea saada toimimaan kestävästi. Muutoksen tärkeä lähtölaukaus on siis tyytymättömyyden kohtaaminen ja sen ymmärtäminen, mistä siinä on kyse, Ongelmana on usein se, että tyytymättömyyttä ei uskalleta katsoa silmiin", Paappanen toteaa.

Paappanen on myös toinen pääkouluttaja aloitteleville rehtoreille suunnatussa koulutusohjelmassa. Lisäksi hän on verkostoitunut laajasti maailmalla ja luennoinut suomalaisesta koulun johtamisesta

Niin oppilaat kuin opettajat, muu henkilökunta ja kollegatkin kiittävät Paappasta inhimillisestä otteesta ja myönteisestä elämänasenteesta.

Rehtorin työssä häntä motivoi erityisesti työn merkityksellisyys. Hänelle tärkeää on myös johtamisvastuun jakaminen.

"Hyvässä koulussa kaikki aikuiset ovat johtajia. Kun opettaja johtaa oppilasryhmää, se on hyvin merkittävä johtamistehtävä! Tällainen johtamisvastuun jakautuminen auttaa yhteisössä kaikkia", Paappanen toteaa.

Vuoden Rehtori 2020 -kunniamaininta jaettiin torstaina 26.11. Pro Rexi -tapahtumassa, joka järjestettiin ensimmäistä kertaa virtuaalisesti.

Valinnan teki Suomen Rehtorit ry:n alueyhdistysten ehdotusten pohjalta SURE:n hallituksen asettama valintaryhmä, johon kuuluvat hallituksen jäsenten lisäksi Opetushallituksen, Kuntaliiton ja Opetusalan Ammattijärjestön edustajat.