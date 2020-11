Suomessa 283 uutta koronatartuntaa, kuusi kuolemaa ja yli 170 potilasta sairaalahoidossa

Lehtikuva / Heikki Saukkomaa

Keväällä tartuntoja jäi todennäköisesti paljon pimentoon, sillä koronatestejä tehtiin vähemmän kuin nyt.

Suomessa on raportoitu kuusi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu nyt yhteensä 399.

Sairaalahoidossa olevien määrä on kasvanut. Sairaalahoidossa on nyt 175 ihmistä, mikä on 23 enemmän kuin perjantaina. Tehohoidossa on 18 ihmistä, mikä on yksi vähemmän kuin perjantaina.

Aiemmin tänään kerrottiin, että Suomessa on raportoitu 283 uutta koronatartuntaa. Tartunnoista 175 raportoitiin Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 5 493 tartuntaa, mikä on 2 474 enemmän kuin edellisen kahden viikon aikana.

Väkilukuun suhteutettuna koronavirustartuntoja on viimeisten kahden viikon aikana todettu eniten Helsingin ja Uudenmaan, Päijät-Hämeen sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä. Pienintä ilmaantuvuus on nyt Ahvenanmaalla sekä Itä-Savon, Vaasan ja Lapin sairaanhoitopiireissä.

Koronaepidemian alusta lähtien Suomessa on raportoitu yhteensä 24 912 tartuntaa. Kahden viikon aikana on siis raportoitu yli viidesosa kaikista Suomessa todetuista koronatartunnoista. Keväällä tartuntoja kuitenkin jäi todennäköisesti paljon pimentoon, sillä koronatestejä tehtiin vähemmän eikä niihin päässyt yhtä matalalla kynnyksellä kuin nyt.

Kymenlaakso leviämisvaiheessa, rajoitukset tiukkenevat

Kymenlaakson koronavirustilanne on siirtynyt leviämisvaiheeseen. Leviämisvaiheessa ovat Kymenlaakson lisäksi myös Husin alue, Päijät-Häme ja Pohjois-Pohjanmaa. Sairaanhoitopiirit luokittelevat itsensä epidemiatilanteen mukaan joko perusvaiheeseen, kiihtymisvaiheeseen tai leviämisvaiheeseen.

Kymenlaakson tilanteesta päätti maanantaina alueen koronakoordinaatioryhmä Kymsoten esityksen perusteella. Alueelle on tulossa tilanteen vuoksi uusia rajoituksia ja suosituksia, joista kerrotaan tarkemmin tiistaina. Rajoitukset tulevat voimaan keskiviikkona kolmen viikon ajaksi.

Kymsoten johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaan mukaan tilanne alueella on vakava.

"Tulemme antamaan huomenna merkittäviä rajoituksia, joilla pyritään vähentämään monilta osin ihmisten välisiä fyysisiä kontakteja. Samalla haluamme korostaa, että näiden lisäksi jokaisen tulee omassa arjessaan vähentää kaikkea ei-välttämätöntä liikkumista ja fyysisiä sosiaalisia kontakteja", Mäntymaa sanoo tiedotteessa.

Rajoitustoimenpiteitä ja suosituksia valmistellaan tapahtumien ja yleisiä kokoontumisten, julkisten tilojen käytön, opetuksen järjestämisen ja ryhmäharrastustoiminnan osalta, tiedotteessa kerrotaan. Kymsote kehotti jo viime viikolla välttämään matkustamista Uudellemaalle ja Päijät-Hämeeseen.

Vanhemman väestön osuus lisääntynyt

Kymenlaaksossa on todettu viimeisten kahden viikon aikana 52 koronatartuntaa 100 000 asukasta kohden.

Viimeisen viikon aikana positiivisten tartuntojen osuus kaikista tutkituista näytteistä on noussut 3,1 prosenttiin.

Kolmannes tartunnoista jää alkuperältään selvittämättä. Puolet uusista tapauksista on kuitenkin viime aikoina todettu ihmisillä, jotka ovat olleet jo karanteenissa altistumisen takia.

Vanhemman väestön osuus tartunnoista on lisääntynyt, mikä nostaa riskiä, että sairaalahoidon tarve tulee kasvamaan, tiedotteessa huomautetaan.

Keski-Suomi siirtyi kiihtymisvaiheeseen

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP) alue on siirtynyt kokonaisuudessaan koronan kiihtymisvaiheeseen. Asia selviää KSSHP:n alueellisen tartuntatautien torjunnan johtoryhmän tiedotteesta.

Johtoryhmä suosittelee, ettei alueella järjestetä yli 20 ihmisen yksityistilaisuuksia. Suositus on voimassa seuraavat kaksi viikkoa. Kunnat ja kaupungit voivat antaa tiukempia kokoontumisrajoituksia tarvittaessa.