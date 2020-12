THL kertoo tänään, miten koronarokotteita saadaan Suomeen

Luvassa on tietoa myös epidemiatilanteesta.

Markku Ulander

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteisessä koronatilannekatsauksessa Helsingissä marraskuussa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) järjestää tänään etänä tilannekatsauksen, jossa kerrotaan niin koronaepidemian kuin rokotekehityksenkin tilanteesta.

Tilaisuudessa on määrä käsitellä myös sitä, miten koronarokotteiden hankinta Suomeen tapahtuu sekä avata rokotteiden myyntilupaprosessin vaiheita ja myyntilupaan vaikuttavia asioita.

Epidemiatilanteesta tilaisuudessa on kertomassa THL:stä projektipäällikkö Anna Katz. Rokotekehityksen tilannetta puolestaan avaa THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek. Lisäksi paikan päällä on lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen Fimean lääkevalmisteiden arviointiprosessin vt. johtaja Marjo-Riitta Helle.

Koronarokotteiden hankinnasta kertoo sosiaali- ja terveysministeriön ylilääkäri Sari Ekholm.

Koronatilanne on kehittynyt viime aikoina vakavampaan suuntaan Suomessa. Tartuntoja on varmistettu viime viikkoina kovaa tahtia ympäri maata ja muun muassa sairaalahoitoa vaativien määrät ovat kasvaneet viime viikosta.

Sairaalahoidossa oli maanantaisten tietojen mukaan 175 ihmistä, mikä on 23 enemmän kuin perjantaina. Tehohoidossa on 18 ihmistä, mikä on taas yksi vähemmän kuin perjantaina.

Maanantain jälkeen jo viisi aluetta on siirtynyt koronaepidemian osalta kolmiportaisen asteikon pahimpaan eli leviämisvaiheeseen. Koronarajoituksia on jo tiukennettu tai tiukennetaan lähiaikoina useilla alueilla.

Maanantaina THL kertoi, että Suomessa on raportoitu kuusi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Koronakuolemia oli raportoitu maanantaihin mennessä yhteensä 399. Uusia koronatartuntoja raportoitiin 283 kappaletta.

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu noin 5 500 tartuntaa, mikä on lähes 2 500 enemmän kuin edellisen kahden viikon aikana.

Viime viikkoina useampi lääkeyhtiö on tarjonnut hyviä uutisia kehittelyssä olevien koronarokotteiden tehosta.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen arveli aiemmin tässä kuussa, että unioni voisi hyväksyä kaksi koronavirusrokotetta vielä tämän vuoden loppuun mennessä. Hänen arvionsa koskivat yhdysvaltalaisen Pfizerin ja saksalaisen Biontechin yhdessä kehittelemää rokotetta sekä Modernan kehittelemää rokotetta.

Moderna kertoi maanantaina, että yhtiö oli hakemassa vielä saman päivän aikana hätälupaa rokotteensa jakamiseen Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirastolta ja ehdollista myyntilupaa Euroopan lääkevirastolta (EMA).