Fimean Helle: Ensimmäisiä myyntilupia koronarokotteelle voisi olla odotettavissa jo joulun ja uudenvuoden tienoilla

Koronatestin näytteenottopiste Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Meilahden sairaala-alueella Helsingissä marraskuussa. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Euroopan lääkevirasto EMA:n tietojen perusteella ensimmäisiä myyntilupia koronarokotteelle voisi olla odotettavissa jo joulun ja uudenvuoden tienoilla, sanoo Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean lääkevalmisteiden arviointiprosessin vt. johtaja Marjo-Riitta Helle.

EU:n komissio on neuvotellut kuudesta eri rokotteesta, joista neljä on Euroopan lääkeviraston arvioitavana. Suomi on mukana kaikissa tähän mennessä neuvotelluissa sopimuksissa.

Rokote saa myyntiluvan, kun sille on laajoissa tutkimuksissa osoitettu riittävä laatu, teho ja turvallisuus. Helle vielä korosti, että myös myyntiluvan saamisen jälkeinen turvallisuusseuranta on hyvin kattavaa.

"Kaikilta myyntiluvan saaneilta valmisteilta edellytetään koko niiden elinkaaren ajan jatkuvaa haittavaikutusten ja turvallisuuden systemaattista seurantaa sekä raportointia viranomaiselle", Helle sanoi.

Koronarokotetta on arvioitu nopeutetussa menettelyssä, jossa valmistetta arvioidaan sitä mukaa, kun tutkimusmateriaalia syntyy. Yleensä kaikki tutkimusmateriaali pitää koota valmiiksi paketiksi ennen kuin EMA arvioi valmisteen.

Helle puhui Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiedotustilaisuudessa, jossa kerrottiin koronarokotekehityksestä.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ylilääkäri Sari Ekholm puolestaan sanoi, että kun myyntilupa koronarokotteille on saatu, niitä saadaan Suomeen nopealla aikataululla. Hänen mukaansa rokotteet tulevat viikon tai kahden kuluttua myyntiluvan saamisesta. Silloin ei hänen mukaansa ole enää kovin laajaan ja pitkäaikaiseen käsittelyyn mahdollisuutta, vaan silloin pitää toimia.

Lopullinen päätös rokotteen käyttöönotosta tulee hallituksen kautta.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek puolestaan kertoi, että koronarokoteaihio on nyt onnistuttu kehittämään vain kymmenessä kuukaudessa, kun normaalisti rokotteen kehittäminen voi viedä yli kymmenen vuotta. Hänen mukaansa kyse on paradigman muutoksesta.

Hän kuvailee rokotekehitystä kilpajuoksuksi aikaa vastaan. Koronaviruksen kehityksessä eri testausvaiheet ovat limittyneet, kun normaalisti vaiheet ovat peräkkäin.

Nohynekin mukaan erilaisia rokoteaihioita on kehityksessä noin 300, joista puolet pelkästään Yhdysvalloissa. Valtaosa rokotteista ehkäisee taudin oireita. Vasta myöhemmässä vaiheessa, kun ihmisiä on ryhdytty rokottamaan laajasti, saadaan vastauksia siihen, miten rokote vähentää tartuttavuutta.

"Ainakin rna-rokotteet vaikuttavat hyvin tehokkailta ikäihmisille"

Nohynekin mukaan esimerkiksi brittiläisen Imperial Collegen mallinnuksen perusteella täysin altis väestö, jossa ei ole luonnonimmuniteettia sairastetusta koronasta, vaatisi 60–70 prosentin rokotekattavuuden, jos rokote olisi teholtaan 100 prosenttia.

"Tietysti mikään rokote ei todennäköisesti ole sataprosenttinen teholtaan. Mitä alhaisempi rokotteen teho on, rokotuskattavuuden pitää taas olla korkeampi", Nohynek sanoi.

THL:n nimittämä rokotusasiantuntijaryhmä julkisti marraskuussa suosituksensa, jonka mukaan rokotetta pitäisi tarjota ensimmäiseksi koronapotilaita hoitavalle terveydenhuollon henkilöstölle, hoivakotien henkilöstölle, ikääntyneille sekä henkilöille, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia sairauksia.

THL laatii jatkossa STM:lle esityksen rokotusten järjestämisestä. Lopullisen päätöksen asiassa tekee valtioneuvosto.

Nohynekin mukaan alustavien tutkimustulosten perusteella ainakin rna-rokotteet vaikuttavat hyvin tehokkailta ikäihmisille. Epidemianhallinnan kannalta kyseessä on siis hyvä uutinen.

"Miten sitten epidemia saadaan pysäytettyä, siihen tietysti vaikuttaa se, onko meillä sellaisia rokotteita, jotka pystyvät estämään tarttumisen ja tartunnan", Nohynek sanoi.

Tällaisista rokotteista ei Nohynekin mukaan ole vielä riittävästi tutkimustietoa.