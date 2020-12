Öljylämmityksen vaihtamiseen tarkoitettu tuki loppumassa suuren suosion vuoksi – ensi vuoden budjettiin ehdotettu lisämäärärahaa

"Suomalaiset haluavat selvästi tehdä ympäristöystävällisiä valintoja kotipiirissään, ja niihin on tärkeää kannustaa myös jatkossa", ministeri Krista Mikkonen sanoo.

Mikkonen (vihr.) kuvailee syyskuun alussa haettavaksi tullutta avustusta jymymenestykseksi. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Öljylämmityksestä luopumiseen kannustava tuki on osoittautumassa niin suosituksi, että sitä varten varattu määräraha on loppumassa, kertoo ympäristöministeriö.

Ministeriön mukaan avustusta on ensimmäisen kolmen kuukauden aikana hakenut runsaat 7 500 pientalo-omistajaa. Avustukseen on varattu noin 28 miljoonaa euroa, jonka on arvioitu riittävän enintään 8 000 kotitaloudelle.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) kuvailee syyskuun alussa haettavaksi tullutta avustusta jymymenestykseksi.

"Suomalaiset haluavat selvästi tehdä ympäristöystävällisiä valintoja kotipiirissään, ja niihin on tärkeää kannustaa myös jatkossa. Lämmitys- ja energiatehokkuusremontit tuovat myös monelle työtä", Mikkonen sanoo tiedotteessa.

Hallitus on ehdottanut öljylämmityksestä luopuville pientalojen omistajille vajaan 10 miljoonan euron lisämäärärahaa. Eduskunta ei kuitenkaan ole vielä hyväksynyt lisärahaa. Asiasta on tarkoitus päättää vielä joulukuussa osana ensi vuoden budjettia.

Ministeriö kertoo avustuksen mahdollisesta jatkosta lisää budjetin hyväksymisen jälkeen. Sitä ennen hakemukset odottavat jonossa. Avustuksia käsittelee Pirkanmaan ely-keskus saapumisjärjestyksessä.

Suosio näkyy myös käsittelyaikojen ruuhkautumisessa. Hakemuksista on joulukuun alkuun mennessä käsitelty noin 2 000. Näistä hakijoista valtaosa eli noin 1 900 on saanut tuen.

Yleisin hylkäyssyy on ministeriön mukaan se, että korvattavaksi haetut kustannukset ovat syntyneet ennen kesäkuuta. Avustusta voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat syntyneet kesäkuusta 2020 alkaen ja ennen vuoden 2022 loppua.

Ministeriö neuvoo, että lämmitysremonttiin voi lisäksi hakea apua kotitalousvähennyksestä sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (Ara) energia-avustuksesta.