Suomen maastohiihtomaajoukkue vetäytyy Pohjois-Suomeen ja liittyy pohjoismaiseen rintamaan: Eivät kilpaile joulukuun maailmancupeissa

Heikki Saukkomaa

Iivo Niskanen (vas. takana, 8), Kerttu Niskanen (2), Ristomatti Hakola (6), Krista Pärmäkoski (4) ja Joni Mäki (9) hiihtokuvauksessa Sotkamon Vuokatissa 20. lokakuuta 2020.

Maastohiihtomaajoukkue jää pois joulukuun maailmancupeista koronapandemiatilanteen takia. Lillehammerin kilpailut oli jo peruttu, eikä Suomi osallistu Davosin kisoihin 12.–13. joulukuuta eikä Dresdenin maailmancupiin 19.–20. joulukuuta.

Liitto tekee päätökset alkuvuoden Tour de Skistä ja muusta maailmancupin jatko-ohjelmasta myöhemmin.

Mäkihyppymaajoukkue päätti jo viime viikolla, ettei se kilpaile tulevana viikonloppuna Venäjän Nizhny Tagilin maailmancupissa.

Hiihdon valmennusjohto teki ratkaisunsa yhdessä lääketieteen asiantuntijoiden kanssa. Tilannetta pohdittiin myös Ruotsin ja Norjan valmentajien sekä lääkärien kanssa.

Päätöksen taustalla olivat Rukan maailmancupin kokemukset viime viikolta.

"Rukalla valitettavasti totesimme, että asenne koronavirusta kohtaan vaihtelee huomattavasti eri ihmisten välillä. Rukan järjestäjät rakensivat parhaan tietämyksen mukaisen kisakuplan, mutta osallistujien yhteisen ymmärryksen ja sitoutumisen vaihtelevuudesta johtuen kisakupla ei vaaditulla tavalla toteutunut", Olympiakomitean ylilääkäri Maarit Valtonen kertoi Hiihtoliiton tiedotteessa.

Valtonen pitää kansainvälistä yhteistyötä kilpailutoiminnan jatkon edellytyksenä.

"Koronaepidemiatilanne Euroopassa on vaikea ja maajoukkueilla on iso vastuu, jos maiden välillä matkustetaan. Kaikki mahdollinen on tehtävä, jotta urheilijat ja taustahenkilöt eivät saa tartuntaa eivätkä levitä mahdollista tartuntaa eteenpäin", Valtonen totesi.

"Haluamme ehdottomasti edistää Kansainvälisen hiihtoliiton, joukkueiden ja järjestäjien yhteistyötä, jotta kansainvälinen kilpaileminen mahdollistuu mahdollisimman pian."

Maastohiihtomaajoukkueen päävalmentaja Teemu Pasanen pitää keskiviikon päätöstä viisaana.

"Tässä tilanteessa ei ole järkevää lähteä maailmalle. Riskit ovat liian suuret", Pasanen tunnusti.

"Haluamme varmistaa valmistautumisen kauden päätavoitteeseen, joka on Oberstdorfin MM-kisat."

Maajoukkue keskittyy joulukuun ajan harjoitteluun Pohjois-Suomen hyvissä lumioloissa.

"Muun muassa Rovaniemellä on rakennettu toimiva harjoituskupla urheilijoille. Uskon, että pystymme valmistautumaan kevään kisoja kohti laadukkaasti, vaikka kovat maailmancupin kisat eivät juuri nyt ole ohjelmassa."

Maajoukkueelle on laadittu terveysturvallisuusohjeet, joiden turvin urheilijat voivat matkustaa Suomessa.

Maastohiihdon maailmancup jatkuu vuoden 2021 puolella Sveitsissä ja Italiassa. Tour de Ski alkaa Val Müstarissa 1. tammikuuta ja kilpailukiertue päättyy 10. tammikuuta Val di Fiemmeen.

Mäkihyppymaajoukkue päätti viime viikolla, ettei se matkusta tällä viikolla Venäjälle vaan keskittyy jo Planicassa 10.–13. joulukuuta järjestettäviin lentomäen MM-kisoihin.

Lentomäen kisat oli alun perin tarkoitus järjestää maaliskuussa, mutta ne siirrettiin loppuvuoteen koronapandemian takia.

Myös Norja ja Ruotsi jäävät pois maastohiihdon maailmancupin joulukuun kilpailuista.

Pohjoismaisten hiihtolajien 2021 MM-kilpailut järjestetään Saksan Oberstdorfisssa helmi-maaliskuun vaihteessa.

Ruotsin hiihtoliitto luopui Suomen liiton kanssa samaan aikaan maastohiihdon maailmancupin joulukuun kisoista. Norja perui ensin Lillehammerin kisat ja ilmoitti tiistaina, ettei maa osallistu Davosin kisoihin 12.–13. joulukuuta eikä Dresdenin maailmancupiin 19.–20. joulukuuta.

Suomen ja Ruotsin päätökset julkistettiin keskiviikkona kello 12 Suomen aikaa.

"Päätös jäädä pois maailmancupin seuraavista kilpailuista oli erittäin vaikea, mutta se tehtiin urheilijoiden terveyden takia", Ruotsin hiihtomaajoukkueen johtaja Daniel Fåhraeus kertoi liiton tiedotteessa.

"Ymmärrämme, että moni urheilija ja myös hiihtoyleisö pettyvät ratkaisuumme. Tässä tilanteessa tämä päätös oli kuitenkin ainoa oikea."

Hiihdon maailmancup alkoi viime viikolla Kuusamossa. Rukan minikiertueen voittanut norjalainen hiihtotähti Johannes Hösflot Kläbo ilmoitti maanantaina, ettei vaaranna terveyttään loppuvuoden maailmancupissa.

Tilanne nähtiin lopulta samoin Norjassa, Suomessa ja Ruotsissa.

"Olemme koko ajan korostaneet, että kaikki sujui Rukalla hyvin. Se saattoi kuitenkin johtua myös onnesta", Ruotsin maajoukkueen lääkäri Per Andersson punnitsi tilannetta.

"Emme usko, että olisimme mitenkään voineet tehdä edestakaista matkaa Davosiin tai Dresdeniin turvallisesti. Tartunnasta voisi olla uhrille vakavat seuraukset, joten meistä kukaan ei ollut halukas ottamaan riskiä."

Norja ilmoitti tiistaina, ettei se näillä näkymin osallistu myöskään Tour de Ski -kiertueelle. Ruotsin ja Suomen liitot kertoivat, että ne käsittelevät jatko-ohjelmaa myöhemmin.