Kolme neljästä suomalaisesta viettää tulevan joulun kotona, kertoo kyselytutkimus – myös hotellijoulu kiinnostaa tänä vuonna

Jarno Mela

Moni uusimaalainen pohtii vielä, jääkö jouluksi kotiin, vai suuntaako sukuloimaan.

Neljännes kaikista suomalaisista ja kolmannes uusimaalaisista aikoo jättää sukulaisten luona kyläilyn koronan vuoksi väliin, kertoo Ifin kyselytutkimus.

Joka viides ei myöskään kyläile kavereiden luona, kuten olisi tehnyt ilman koronaa. Kotimaan matkan jättää kyselyn mukaan väliin noin 16 prosenttia suomalaisista ja ulkomaan matkan 15 prosenttia. Tämä koskee matkoja, jotka vastaaja olisi normaalitilanteessa tehnyt.

Tilanteesta huolimatta 38 prosenttia vastaajista suunnittelee kyläilyä sukulaisten luo. Eniten vierailusuunnitelmia on alle 30-vuotiailla ja vähiten yli 60-vuotiailla.

Ylivoimaisesti yleisin joulunviettopaikka on koti, jossa joulun aikoo viettää 76 prosenttia vastaajista.

Joulunviettopaikat jakautuvat iän mukaan: alle 40-vuotiaista 41 prosenttia aikoo koronatilanteesta huolimatta viettää pyhäpäivät sukulaisten luona. Yli 40-vuotiaat ovat nuorempia selvästi useammin kotona. 6 prosenttia vastaajista suuntaa jouluksi omalle mökille.

Uusimaalaisista muita suurempi osa viivyttää vielä päätöstä joulunvietosta koronatilanteen vuoksi.

Noin joka kymmenes vastaajista aikoo matkustaa kotimaassa joulun ja uuden vuoden aikaan jollain tavoin. Mainintoja saavat Lappi ja kaupunkikohteet.

SOK kertoo omassa tiedotteessaan hotellijoulun suosion kasvaneen tänä vuonna. Sokos-hotellien tiedotteen mukaan varaustilanne on hyvä ja suosikkikohteet, kuten Bomba, Koli ja Levi alkavat olla jo täynnä. Varauksia on alettu tehdä noin pari kuukautta sitten.

Rokotteen vaikutusta matkustusintoon selvitettiin kyselytutkimuksessa myös.

Tulosten mukaan suomalaiset eivät usko, että koronarokotteen ansiosta olisi nopeasti edessä paluu matkustelemaan kuten ennenkin. Vain joka yhdeksäs uskoo vapaa-ajan matkustamisen palautuvan yleisesti normaaliksi ensi kesään mennessä.

"Noin joka kolmas arvioi, että koronarokotteen myötä matkustaminen voisi palautua normaaliksi ensi vuoden loppuun mennessä. Lähes yhtä usea kuitenkin pitää realistisena vasta vuotta 2022 ja reilu 10 prosenttia uskoo matkustamisen palautuvan vasta tätä myöhemmin tai ei koskaan", kertoo If:in matkavakuutusten tuotepäällikkö Anne Uutela tiedotteessa.

Pandemian hellittäessä 60 prosenttia suomalaisista arvioi seuraavansa tilannetta ennen lomamatkalle lähtöä. Vain joka kahdeksas pyrkii lähtemään lomamatkalle niin pian kuin se on mahdollista. Sen sijaan 16 prosenttia ei aio tehdä lomamatkaa lainkaan.

Suurin kiire lomamatkalle on 30–39-vuotiailla, joista neljännes aikoo lähteä reissuun heti, kun se on mahdollista. Tästä voi päätellä, että monella paljon matkustelemaan tottuneella on nyt patoutunutta matkustuskysyntää ja halu päästä ulkomaille on jo kova. Toisaalta yli 60-vuotiaat ovat selvästi varovaisempia matkalle lähdön suhteen, mikä kertoo varmasti siitä, että tietoisuus ja huoli erilaisista terveysriskeistä on koronapandemian myötä lisääntynyt, toteaa Uutela.

Ifin toteuttamaan kyselytutkimukseen vastasi 1 002 suomalaista 25.–27. marraskuuta. Kyselytutkimuksen toteutti Ifin toimeksiannosta YouGov Finland.