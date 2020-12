Ilmaantuvuusluku Suomessa viimeisten kahden viikon ajalta on hieman yli 103 koronatapausta sataatuhatta asukasta kohden.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku Suomessa viimeisten kahden viikon ajalta on hieman yli 103 koronatapausta sataatuhatta asukasta kohden. LEHTIKUVA / Vesa Moilanen

Suomessa on raportoitu 336 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 6 011 tartuntaa, mikä on 2 649 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tuolloin tartuntoja raportoitiin 3 362.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku Suomessa viimeisten kahden viikon ajalta on hieman yli 103 koronatapausta sataatuhatta asukasta kohden.

Sairaanhoitopiirit ilmoittavat koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleiden ja sairaala- sekä tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrät myöhemmin tänään.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä suosittaa alueen lukioita ja ammattikouluja siirtymään etäopetukseen ensi maanantaista alkaen. Asia selviää yhtymän tiedotteesta. Suositus on voimassa kuluvan lukukauden loppuun asti. Välttämätön lähiopetus on mahdollista järjestää suosituksesta huolimatta.

Kymenlaaksossa kahdessa eri sairaalassa on Ylen mukaan todettu työntekijöillä koronavirustartunta. Kymenlaakson keskussairaalassa ja Pohjois-Kymen sairaalassa työskennelleet ihmiset olivat saaneet tartunnan vapaa-ajalla. Sairaaloiden potilaita ei ole altistunut koronavirukselle.