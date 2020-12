Suomalaisoppilaiden osaaminen maailman kärkeä luonnontieteissä ja hyvällä tasolla matematiikassa – ero heikosti ja hyvin menestyvien oppilaiden välillä on kuitenkin kasvanut

Tutkimuksen mukaan koulujen väliset oppimiserot ovat pieniä. LEHTIKUVA / Sari Gustafsson

Suomalaisten neljäs- ja kahdeksasluokkalaisten matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen on hyvää tasoa, selviää tiistaina julkistetusta kansainvälisestä TIMSS 2019 -tutkimuksesta.

Luonnontieteissä suomalaisoppilaat sijoittuivat kummassakin ikäluokassa viidenneksi. Suomen edelle tutkimuksessa ylsivät Singapore, Japani, Korea sekä neljännen vuosiluokan tutkimuksessa Venäjä ja kahdeksannen vuosiluokan tutkimuksessa Taiwan.

Matematiikassa Suomea paremmin menestyi neljännen vuosiluokan tutkimuksessa 13 maata ja kahdeksannen vuosiluokan tutkimuksessa 9 maata.

"On ilahduttavaa huomata, että Suomi on edelleen luonnontieteiden osaamisessa maailman kärkimaita, ja viime vuosina havaittu suomalaisoppilaiden osaamisen tason lasku näyttäisi hidastuneen", sanoo tiedotteessa tutkimuksen koordinaattori, yliopistotutkija Jouni Vettenranta Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitokselta.

Tutkimuksen mukaan koulujen väliset oppimiserot ovat pieniä. Yksittäisten oppilaiden väliset osaamiserot ovat kuitenkin kasvaneet: heikkojen osaajien osaaminen on selvästi aiempaa heikompaa, kun samaan aikaan erinomaiset osaajat menestyvät hieman aiempaa paremmin. Aiempien vuosien tutkimuksissa havaitut sukupuolten väliset osaamiserot ovat sen sijaan tasoittuneet.

Osaaminen on heikentynyt etenkin niillä oppilailla, joiden kodin opiskeluresurssit ovat heikoimmat.

"Suomen vahvuus vertailevissa arviointitutkimuksissa on ollut oppilaiden tasainen suoriutuminen, eli oppilaiden väliset osaamiserot ovat olleet pieniä. Nyt olisi tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että kaikki saavat opiskeluun riittävästi tukea ja etteivät erityisesti heikommin menestyneet oppilaat putoa kelkasta", sanovat tiedotteessa tutkimuksen koordinaattori Vettenranta ja projektitutkija Jenna Hiltunen.

Tutkimukseen osallistui neljännen vuosiluokan arviointiin 58 maata ja kahdeksannen vuosiluokan arviointiin 39 maata. Suomessa tutkimuksessa oli mukana 7 380 neljännen luokan oppilasta 229 koulusta ja 5 570 kahdeksannen vuosiluokan oppilasta 154 koulusta.

Neljän vuoden välein toteutettavaa TIMSS-tutkimusta koordinoi kansainvälinen IEA-järjestö (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement). Suomessa tutkimuksen toteutti Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.