Kuhmon koronavirusrypäs saatiin hallintaan rajoituksilla ja onnistuneella jäljittämisellä – "Pienen paikkakunnan etuna on kyky reagoida todella nopeasti"

Miska Puumala

Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä muistuttaa, että koronaepidemian hallitseminen on lopulta kaikkien ihmisten käsissä. "Jos annettuja rajoituksia ei noudateta, ne ovat yhtä tyhjän kanssa."

Kun 30 koronavirustartunnan rypäs paljastui Kainuun maakunnassa sijaitsevassa Kuhmossa elokuun lopulla, asetettiin yli 200 virukselle altistunutta ihmistä lähes välittömästi karanteeniin.

"Otimme heti käyttöön kovat rajoitustoimet. Kaupungin julkiset tilat suljettiin, kouluissa siirryttiin etäopetukseen ja suosittelimme rajoitustoimenpiteitä myös paikallisille yrittäjille ja muille toimijoille", Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä sanoo.

Kuhmon koronatilanne saatiin nopeasti hallintaan. Määtän mukaan kiittäminen on nopeaa toimintaa ja onnistunutta jäljittämistä.

"Meillä on Kuhmossa paikallinen jäljitystiimi, jolla on hyvä paikallistuntemus. Pienen paikkakunnan etu tällaisessa tilanteessa on, että asioihin voidaan reagoida todella nopeasti. On myös tärkeää, että testaaminen toimii."

Määttä pohtii, voisiko jäljittämistä tehdä nykyistä paikallisemmin myös suuremmissa kaupungeissa.

"Esimerkiksi kaupunginosakohtaista jäljittämistä voisi harkita tehtäväksi sellaisten henkilöiden toimesta, jotka tuntevat paikat."

Vaikka Kainuussa on palattu epidemian perustasolle, pidetään maakunnassa edelleen kiinni yli kymmenen hengen kokoontumisrajoituksista, jotka aluehallintovirasto asetti kiihtymisvaiheeseen siirtymisen yhteydessä.

"Kainuussa on alueellisesti sovittu, ettei rajoituksia pureta nyt joulun alla. Vaikka meillä liikutaan parempaan suuntaan, epidemiatilanne lähialueillamme on synkkä. Oulun seutu on leviämisvaiheessa ja Karjalan tasavalta Venäjän puolella on todella pahassa koronatilanteessa", Määttä kertoo.