Korona jyllännyt kohta kuukauden Alajärvellä – miksi tartuntaketjuja ei ole saatu katkaistua? Kotimaa Antti Kantola Alajärvellä on todettu tälläkin viikolla useita uusia tartuntoja. Perjantaina ilmeni joukkoaltistuminen yläkoulussa.

Kultakämmenen vanhainkodissa Alajärvellä neljä asukasta on kuollut koronaan. Kultakämmen on tehostetun palveluasumisen yksikkö, jossa on tilat 40 asukkaalle.