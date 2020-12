Suomessa 360 uutta koronatartuntaa – Koko pandemiassa lähes joka kolmas tautitatapaus Helsingissä

Eija Mansikkamäki

Yhteensä tartuntoja on pandemian alusta saakka raportoitu Suomessa 30 810.

Suomessa on raportoitu 360 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viime viikon aikana on kokonaisuudessaan todettu 6 181 koronatartuntaa, mikä on 867 enemmän kuin aiemmin. Tätä edeltävien kahden viikon aikana tartuntoja raportoitiin 5 314.

Yhteensä tartuntoja on pandemian alusta saakka raportoitu 30 810. Eniten tartuntoja on todettu Helsingissä, jossa on raportoitu 9 249 tautitapausta, siis lähes kolmannes koko maan luvusta. Espoossa on todettu 3 361 tartuntaa ja Vantaalla niitä on raportoitu 3 185. Seuraavaksi eniten tartuntoja on raportoitu Turussa, 1 422 kappaletta ja Oulussa, jossa on vahvistettu 985 tartuntaa.

Parantuneita arvioidaan olevan noin 20 000 eli vajaa 70 prosenttia todetuista tartuntatapauksista.

Taudin ilmaantuvuusluku on koko Suomessa noin 107 tartuntaa 100 000 asukasta kohden viimeisen kahden viikon aikana. Edeltävän kahden viikon ilmaantuvuusluku oli noin 95.

Koronavirukseen liittyviä kuolemia on tähän mennessä raportoitu 453.

THL ilmoittaa tautiin liittyvät kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrän kolmesti viikossa, maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Arvio parantuneiden määrästä päivitetään keskiviikkoisin.