THL: Suomessa 411 uutta koronatartuntaa – kahden viikon tartuntojen kasvu lähes pysähtynyt

Kahdessa viikossa on raportoitu 5 988 tartuntaa.

Yhteensä koronavirustartuntoja on raportoitu nyt 31 870 kappaletta. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Suomessa on raportoitu 411 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahdessa viikossa on raportoitu 5 988 tartuntaa, mikä on 41 enemmän kuin kahden edellisen viikon aikana. Kahden viikon aikana todennettujen tapausten määrä on siis lähestulkoon lakannut kasvamasta.

Yhteensä koronavirustartuntoja on raportoitu 31 870 kappaletta.