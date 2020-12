Sveitsi antoi luvan Pfizerin ja Biontechin koronarokotteelle – Venäjällä yli 50 000 koronakuolemaa

Dimitar Dilkoff

Sveitsi on antanut luvan Pfizerin ja Biontechin koronarokotteelle. Lääkeluvista päättävä Swissmedic sanoo tulleensa tarkkojen selvitysten jälkeen siihen tulokseen, että rokote on turvallinen ja sen hyödyt ovat suuremmat kuin riskit.

Kyse on ensimmäisestä koronarokotteesta, joka on saanut Sveitsissä luvan käyttöön.

Terveysministeri Alain Berset arvioi, että rokotukset voidaan aloittaa lähipäivinä.

"Erityisen haavoittuvat ihmiset ovat etusijalla", hän ilmoitti Twitterissä välitetyllä videolla ja mainitsi muun muassa ikäihmiset.

Sveitsillä on sopimus noin kolmen miljoonan Pfizerin ja Biontechin rokoteannoksen toimittamisesta. Swissmedicin mukaan tutkimuksissa useimmin todetut sivuvaikutukset ovat verrattavissa niihin, joita todetaan influenssarokotusten yhteydessä.

Berset sanoi, että rokotus on ilmainen ja sen ottamista suositellaan "vahvasti". Hän myös varoitti, että rokotukset eivät ratkaise kaikkia ongelmia.

Koronatartunnat lisääntyvät Sveitsissä edelleen nopeasti. Päivittäin uusia tapauksia todetaan yli 4 000 ja kuolemia sata. Maassa on 8,6 miljoonaa asukasta.

Sveitsin hallitus ilmoitti perjantaina, että muun muassa ravintolat ja baarit suljetaan viruksen leviämisen hillitsemiseksi.

"Epidemiatilanne on suuri huolenaihe. Tartuntojen määrä on korkea ja jatkaa nousua. Sairaalat ja terveydenhuollon työntekijät ovat olleet äärimmäisessä paineessa viikkoja", hallitus tiedotti.



Venäjällä koronaan liittyvään tautiin kuolleiden määrä on kivunnut yli 50 000:n, kertoo Kommersant. Vuorokauden aikana maassa on rekisteröity 585 koronakuolemaa.

Uusia tartuntoja on Kommersantin mukaan todettu reilut 28 000. Moskovassa niitä on kirjattu lähes 6 500, Pietarissa lähes 3 800. Yhteensä tartuntoja on Venäjällä epidemian alkamisesta lähtien rekisteröity noin 2 820 000.

Venäjä aloitti omat rokotuksensa pari viikkoa sitten maassa kehitetyllä Sputnik V -rokotteella. Sen viimeisen vaiheen kliiniset testit ovat olleet vielä kesken, joten sen käyttö tässä vaiheessa on herättänyt epäilyjä muun muassa länsimaissa.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kuittaa epäilyt sillä, että venäläinen rokote on kilpailu-uhka suurille rokotevalmistajille.

"Kaikki on hyvin yksinkertaista: kyse on kilpailusta, eikä aina niin tunnontarkasta", Peskov kommentoi uutistoimisto Tassin mukaan.